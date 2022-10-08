شباب كفر الشيخ تختتم أعمال البرنامج القومى "خطوة نحو حياة أفضل"

اختتمت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، فاعليات البرنامج القومي للقوافل الترويحية التعليمية " خطوة نحو حياة أفضل" بالتعاون مع مؤسسة " حياة كريمة " الذى استمر لمدة 4 أيام بمركز شباب كفر الشيخ، بمشاركة 400 طفل من عمر 10 إلى 13 عاما، شارك 100 طفل كل يوم من أيام البرنامج وبحضور عبد المنعم الكنانى، وكيل المديرية للشباب اختتم البرنامج وتم توزيع الهدايا التذكارية على المشاركين من الأطفال و ذلك بالتعاون مع الإدارة المركزية لتنمية النشء، برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة و اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ .

وجهت الدعوة إلى 100 طفل لإقامة الانشطة المتنوعة على ارض ملعب مركز شباب كفر الشيخ كل يوم، و يتم تنفيذ مجموعة من الأنشطة وورش العمل التفاعلية التي تهدف إلى التعلم وتغيير السلوك، مع استخدام الأنشطة الترويحية المختلفة "الرياضية والفنية" ودمجها بالعلوم المختلفة لتوصيل المادة العلمية لعقول النشء والشباب بطريقة مستحدثة وتفاعلية تحث على التعلم الممتع والشيق وذلك بما يتناسب مع ميول ورغبات المشاركين بالبرنامج .

أكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن البرنامج يهدف إلى تنمية الملكة الإبداعية من خلال ممارسة الأطفال مجموعة من الأنشطة الترويحية التنموية التعليمية بمجالاتها المختلفة، من أجل تنمية واستثمار قدرات النشء من كل الجوانب "البدنية، العقلية، المزاجية" وخلق جيل متزن يستحق "حياة أفضل".

تعمل مديرية الشباب والرياضة بكفرالشيخ، على تقديم البرنامج القومي لأبناء المحافظة على أكمل وجه كما تستعد إدارة تنمية النشء لإستقبال" كرفان "وزارة الشباب والرياضة، للتوعية البيئية الداعم لاستضافة مؤتمر المناخ متعدد الأطراف cop 27 بالتعاون مع الإدارة المركزية لتنمية النشء وبإشراف وحضور لبنى أبو القاسم مدير إدارة تنمية النشء وتنظيم البرنامج قام به فريق عمل الإدارة.





الاطفال-المشاركون



توزيع-الهدايا-على-الحضور



توزيع-هدايا-على-الاطفال



فاعليات-البرنامج-القومي-للقوافل-الترويحية-التعليمية