شاهد فن المصرى القديم في "السلال وأدوات المطبخ" بمتحف آثار الغردقة.. صور

ضمن القطع الأثرية بمتحف أثار الغردقة، والتى تعود للعصر الفرعونى القديم أدوات المطبخ والسلال، حيث إن المصرى القديم كان حريصًا بشكل دائم على إظهار الفن والجمال فى شتى مجالات الحياة فقد حرص أيضًا على أن تكون الأدوات المنزلية التى يستخدمها بشكل يومى بها من الجمال ما يتناسب مع ذوقه واهتمامه بالفنون بشكل عام.

ويعرض متحف الغردقة مجموعة من السلال الرائعة فى شكلها والمتقن صناعتها، من بينها سلتين صغيرتين لهما غطاء مخروطى الشكل، تم اكتشافهم فى مدينة أخميم والمصنوعين من ألياف القصب، كذلك سلة كبيرة بيضاوية ذات غطاء، تم صناعتها من ألياف البردى.

وتعتبر السلال من أقدم الصناعات والأدوات المنزلية المستخدمة منذ أقدم العصور وحتى عصرنا هذا مازالت مستخدمة فى بعض المناطق، حيث كانت صناعة السلال معروفة فى مصر تقريبا منذ العصر الحجرى الحديث أى منذ حوالى 5000 سنة قبل الميلاد.

وكانت تصنع هذه السلال غالبًا من خلال لف حزم من الألياف النباتية المجدولة على شكل ضفائر بإحكام معًا من أعلى قاعدة ثم لف أعواد إضافية حتى تأخذ قوامها وتصل لشكلها النهائى.

ويستخدم فى صناعة هذه السلال مواد مختلفة مثل سعف النخيل ونخيل الدوم والبردى وألياف القصب وغيرها من المواد، وكان يستخدم هذا النوع من السلال لتخزين البقول والحبوب وباقى الأطعمة الأخرى واستخدمت الملونة منها فى بعض الأحيان لزينة المنازل، وأيضا استخدمت الأحجام الكبيرة منها والمصنوعة من مواد وخامات أقوى وأكثر احتمالاً فى نقل البضائع.

وتعد السلال أيضًا فى بعض الأوقات القديمة كانت عنصرًا هامًا فى عمليات المقايضة فكان يتم مقايضتها بالكثير من السلع والبضائع فى المعاملات التجارية المختلفة.

من جانب آخر يعرض متحف الغردقة أيضًا بعض الأدوات المنزلية المتنوعة والتى كانت تستخدم فى المطبخ المصرى القديم منها السكاكين المصنوعة من الظران للتقطيع وأطباق من الفخار والألباستر.