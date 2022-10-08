زراعة الغربية تنظم يوما لحصاد الأرز صنف سخا سوبر 300 بحضور قيادات الوزارة

الغربية - مصطفى عادل

أقامت مديرية الزراعة بالغربية يوم حصاد مكبر لمحصول الأرز صنف سخا سوبر 300 بحضور الدكتور خالد أبو شادي وكيل وزارة الزراعة بالغربية والدكتور عادل عبد العظيم نائباً عن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور حاتم الحمادى رئيس الإدارة المركزية للإرشاد والدكتور مجاهد عمار وكيل معهد بحوث الحقلية والدكتور إسماعيل الرفاعى رئيس قسم بحوث الأرز والدكتور حمدى الموافى رئيس المشروع القومى لتطوير الأزر الهجين والسوبر.

وشهد الحصاد تواجد عدد من مهندسى الإرشاد الزراعي ومديرى الإدارات الزراعية ومزارعى الناحية حيث بدء اللقاء بكلمة افتتاحية للدكتور خالد ابو شادى وكيل وزارة الزراعة بالغربية الذى رحب بالحضور وتحدث عن أهمية الارز كمحصول استراتيجى وعن الدور الذي تقوم به مديرية الزراعة فى خدمة السادة المزارعين.

‌واستكمل الدكتور عادل عبد العظيم الحديث عن أهمية دور مركز البحوث الزراعية فى استنباط أصناف الجديدة قصيرة العمر والمتحملة الري على فترات متباعدة وندرة المياة والملوحة والتغيرات المناخية.

‌وأضاف الدكتور حاتم الحمادى عن دور الإرشاد الزراعى فى النهوض بكافة أنواع المحاصيل الحقلية ونشر التوصيات الفنية للأصناف التي تم إستنباطها حديثاً من كافة المحاصيل.

‌فيما تحدث الدكتور حمدى الموافى عن صنف الارز سخا سوبر 300 وأوضح أن هذا الصنف يتميز بالانتاجية العالية ويتحمل الظروف الغير مواتية وقصير العمر حيث أن فترة النمو 115 يوم ويحتاج إلى الرى كل 8ايام ونسبة استهلاكه من المياة أقل من 4000 متر مكعب وبالتالى فإنه يصبح مثله مثل أى محصول آخر له منافس في الدورة الصيفية من ناحية أستهلاكه في المياه وتصل إنتاجيته فوق 5 طن للفدان بالمقارنة بالاصناف الاخرى يتميز بإنتاج محصول عالي من قش الأرز حيث يستخدم كعلف للحيوانات لما يتميز به من إرتفاع نسبة البروتين والمواد الكربوهيدراتية والألياف مما يؤدي إلى إرتفاع قيمته الغذائية.

وأضاف أنه تم تقدير متوسط محصول الفدان للأرز في الحقل الإرشادي بمعرفة المنطقة الإحصائية بمديرية الزراعة بالغربية والذي قدر بـ 5.1 طن للفدان وأبدى النواب أعجابهم بالصنف وتم فتح باب المناقشة معهم للإستماع إلى آرائهم وتم مناقشة خطة المديرية للنهوض بإنتاجية المحاصيل بالمحافظة والاستعدات التي تم إتخاذها تجاه تسويق المحاصيل الصيفية في الزراعات التعاقدية وتوفير تقاوي القمح طبقاً للخريطة الصنفية لزاعة المساحة المستهدفة.

يأتي ذلك ضمن احتفالات مديرية الزراعة بالغربية بالعيد القومي للمحافظة.