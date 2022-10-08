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روسيا: 3 قتلى حصيلة أولية نتيجة انفجار استهدف جسر القرم

السبت، 08 أكتوبر 2022 01:10 م
روسيا: 3 قتلى حصيلة أولية نتيجة انفجار استهدف جسر القرم جسر القرم
كتب عبد الوهاب الجندى

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أعلنت لجنة التحقيق الروسية، عن وقوع 3 قتلى كحصيلة أولية نتيجة الانفجار الذي استهدف جسر كيرتش الرابط بين القرم وروسيا.

وقالت الوكالة الفدرالية الروسية للنقل البحري والنهري إن الملاحة بمضيق كيرتش لم تتوقف، بينما نقلت وكالة تاس عن سلطات القرم قيامها بإنشاء ممر نقل بري من شبه الجزيرة إلى مناطق أخرى من روسيا عبر مناطق جديدة.

وفي الوقت الذي اتهم فيه رئيس مجلس ولاية القرم أوكرانيا بالمسؤولية عن الحادث على الجسر، أعلنت اللجنة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب أن الحادث ناجم عن تفجير شاحنة قرب قطار يسير على الجسر، مما أدى إلى اشتعال النيران في عدد من صهاريج الوقود بالقطار.

روسيا

جسر القرم

تفجير جسر القرم

تفجير جسر جزيرة القرم

جزيرة القرم

أوكرانيا

الحرب الروسية الأوكرانية



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