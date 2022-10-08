روسيا تقدر خسائر تفجير جسر جزيرة القرم بنحو 500 مليون روبل

كتب ـ عبد الوهاب الجندى

قام الاتحاد الروسي لشركات التأمين بتقدير قيمة الأضرار التي لحقت بجسر القرم بسبب الحادث الذي وقع فجر اليوم السبت هناك.

وأشار الاتحاد، إلى أنه تم تقدير قيمة الأضرار بين 200 و500 مليون روبل (4 ملايين-10ملايين دولار).

وقال المكتب الصحفي للاتحاد في بيانه اليوم: "يقدر اتحادنا، قيمة الأضرار الناجمة عن حالة الطوارئ على جسر القرم بمبلغ 200-500 مليون روبل. وليس لدى الاتحاد حاليا معلومات عن عقود التأمين الحالية المتعلقة بالبنية التحتية لجسر القرم. وكقاعدة عامة، لا يتم تأمين ممتلكات الدولة".

أعلنت السلطات في أوكرانيا، تفجير جسر جزيرة القرم، ما أدى إلى اشتعال النيران في عدد من صهاريج الوقود في قطار كان يسير عبر الجسر.

فيما أعلنت السلطات الروسية، أن الحادث تسبب في تعليق حركة السيارات والقطارات في جسر القرم دون وقوع إصابات أو ضحايا بشرية.

ومن جانبه، قال مستشار للرئيس الأوكراني، إن "تفجير جسر كيرتش في شبه جزيرة القرم هو البداية ويجب تدمير كل ما هو غير قانوني".

وأعلن الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن الرئيس فلاديمير بوتين أصدر تعليمات بتشكيل لجنة حكومية إثر وقوع الحادث على جسر القرم صباح اليوم السبت.