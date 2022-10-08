اليوم السابع
Ads
السبت، 08 أكتوبر 2022 08:52 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

روسيا تعلن حالة الطوارئ القصوى فى القرم حتى 23 أكتوبر الجارى

السبت، 08 أكتوبر 2022 07:46 م
روسيا تعلن حالة الطوارئ القصوى فى القرم حتى 23 أكتوبر الجارى جسر القرم
كتب محمد جمال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت وكالة تاس الروسية إن السلطات الروسية أعلنت حالة الطوارئ  شبه جزيرة القرم وحتى 23 أكتوبر الجارى، حسبما ذكرت شبكة العربية.

أيضا وقع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين مرسوما لتفويض جهاز أمن الدولة بتنظيم حماية النقل والعبور عبر جسر القرم.

يذكرأن، أعلنت لجنة التحقيق الروسية، عن وقوع 3 قتلى كحصيلة أولية نتيجة الانفجار الذي استهدف جسر كيرتش الرابط بين القرم وروسيا.

وقالت الوكالة الفدرالية الروسية للنقل البحري والنهري إن الملاحة بمضيق كيرتش لم تتوقف، بينما نقلت وكالة تاس عن سلطات القرم قيامها بإنشاء ممر نقل بري من شبه الجزيرة إلى مناطق أخرى من روسيا عبر مناطق جديدة.

وفي الوقت الذي اتهم فيه رئيس مجلس ولاية القرم أوكرانيا بالمسؤولية عن الحادث على الجسر، أعلنت اللجنة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب أن الحادث ناجم عن تفجير شاحنة قرب قطار يسير على الجسر، مما أدى إلى اشتعال النيران في عدد من صهاريج الوقود بالقطار.
 

روسيا

القرم

أوكرانيا

الحرب الروسية الأوكرانية

شبه جزيرة القرم



الموضوعات المتعلقة

مسئول أوكرانى: تفجير جسر القرم هدية كييف لبوتين فى عيد ميلاده

السبت، 08 أكتوبر 2022 06:36 م

روسيا: 3 قتلى حصيلة أولية نتيجة انفجار استهدف جسر القرم

السبت، 08 أكتوبر 2022 01:10 م

تدمير جسر القرم يشعل الحرب بين روسيا وأوكرانيا.. موسكو تقدر الخسائر بـ500 مليون روبل.. وكييف: "هذه هي البداية".. "فلاديمير بوتين" يأمر بتشكيل لجنة طوارئ.. والسلطات تعلن تشغيل ممر بري عبر مناطق جديدة.. صور

السبت، 08 أكتوبر 2022 12:44 م

روسيا تغلق جميع مطارات جنوب البلاد بعد تفجير جسر القرم

السبت، 08 أكتوبر 2022 11:24 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة