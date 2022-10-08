ذا هيل: تحذير بايدن من اندلاع حرب نووية بسبب روسيا يزيد من تعقيد الصراع

كتبت رباب فتحى

اعتبرت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، أن تحذير الرئيس الأمريكى، جو بايدن، من احتمالية نشوب حرب نووية، وحدوث "أرماجادون" – المعركة الأخيرة بين الخير والشر قبل نهاية العالم - من ساحات القتال في أوكرانيا، أدى إلى تشكيل صورة معقدة بالفعل في الصراع المستمر منذ ثمانية أشهر.

ووجه بايدن تحذيرًا حادًا خلال ظهوره في حفل لجمع التبرعات للحزب الديمقراطي يوم الخميس.

لكن عندما سُئلت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارين جان بيير، يوم الجمعة، عما إذا كانت هناك أي تقييمات استخباراتية جديدة دفعت بايدن إلى "رفع مستوى القلق" ، فأجابت: "لا".

وسعت جان بيير إلى تصوير كلام الرئيس على أنه تحذير عام من مخاطر التصعيد، وردًا على تهديدات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - وليس كتنبؤ فعلي بوقوع هجوم نووي.

وقالت السكرتيرة الصحفية للصحفيين على متن رحلة قصيرة بطائرة الرئاسة إلى هاجرستاون بولاية ماريلاند: "لم نر أي سبب لتعديل وضعنا النووي الاستراتيجي ، ولا توجد لدينا مؤشرات على أن روسيا تستعد لاستخدام أسلحة نووية وشيكة".

واعتبرت الصحيفة أن الجدل حول تعليقات بايدن هو من نواحٍ عديدة أسلوب كلاسيكي في واشنطن ، يركز على مسألة ما إذا كانت كلمات الرئيس خارجة عن السيطرة مع التقييمات الاستخباراتية وما إذا كان على البيت الأبيض نفيها.

لكن أضافت الصحيفة أن الصورة الأكبر هي الأهم والأكثر وضوحا، مشيرة إلى أن أوكرانيا حققت مكاسب ضد القوات الروسية في الأسابيع الأخيرة ، حيث استعادت مساحات شاسعة من الأراضي التي سيطرت عليها قوات بوتين ذات يوم.

واعتبرت أن تلك المكاسب كان لها تأثير في جعل بوتين أكثر يأسًا - وأكثر استعدادًا لتأييد أنواع التكتيكات التي لم تُستخدم من قبل منذ شن الكرملين العملية العسكرية في فبراير.