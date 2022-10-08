اليوم السابع
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حياة كريمة ببنى سويف.. مدرسة ابتدائي بعزبة منصور ووحدة اجتماعية بقرية بنى ماضى

السبت، 08 أكتوبر 2022 02:00 ص
حياة كريمة ببنى سويف.. مدرسة ابتدائي بعزبة منصور ووحدة اجتماعية بقرية بنى ماضى حياة كريمة
بنى سويف هانى فتحى

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تشهد قرى مركز ببا جنوب محافظة بنى سويف ، تنفيذ العديد من المشروعات ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة والتى تشمل مركزى ببا وناصر بمحافظة بنى سويف.
 
وقال مدحت صلاح رئيس مدينة ببا جنوب محافظة بنى سويف ل اليوم السابع انه تم الانتهاء من تنفيذ مشروع إنشاء مدرسة عزبة منصور للتعليم الأساسي ، والتي تم إنشاؤها على مساحة 12 قيراطا، وتضم 22فصلا، لخدمة أهالي العزبة.
واضاف مدحت صلاح أنه يجرى العمل فى مشروع إنشاء  الوحدة الاجتماعية بقرية بني ماضي، التابعة لمجلس قروي طنسا بني مالو، لتحسين مستوى الخدمات الاجتماعية المقدمة لأهالي مركز ببا في القطاع.
 
واكد مدحت صلاح أنه يجرى العمل فى مشروع  توسعة محطة مياه شرب كفر ناصر بالكرامنة، التابعة لمجلس قروي جزيرة ببا، ضمن 47 مشروعا بالقطاع بنطاق المركز، والتي تنفذها الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، تحت إشراف جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد.

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