حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية في الشرقية وأسيوط

فريق المحافظات

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع إدارات المتابعة الميدانية والمتغيرات المكانية بتشكيل لجان دورية للمرور اليومى لرصد أى محاولة للبناء بدون ترخيص وتنفيذ الإزالة الفورية لتلك التعديات دون تهاون سواء تعدى على أراضى زراعية أو أملاك دولة أو استكمال أعمال بناء بدون ترخيص وفرض سيادة القانون على الجميع.

تنفيذا لذلك، شنت رئاسة مركز ومدينة بلبيس بالتنسيق مع الوحدة المحلية بأولاد سيف حملة لإزالة تعديات عبارة عن اسوار على مساحة 270 مترا بقرى أولاد مهنا والساقية الكبيرة وحوض الندى.

وفى الوحدة المحلية بغيتة تم إزالة هنجر من الصاج والكمر الحديد على مساحة 1000 متر.

وبالوحدة المحلية بالزوامل تم تنفيذ إزالة لعدد 4 حالات تعدى عبارة عن تصدى لأعمال تجهيز شدة خشبية على مساحة 5 أفدنة وإزالة سور بالدبش الأبيض على مساحة 3 افدنة، كما تم إزالة سور بالدبش الأبيض على مساحة 3 أفدنة وبداخلة غرفتين وكذا إزالة شدة خشبية لأعمدة حديقة على مساحة 1 فدان وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتستمر الأجهزة التنفيذية والأمنية فى تنفيذ حملاتها اليومية لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والتصدى بكل حسم لكافة التعديات المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ومن جهته، قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، أن حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة بكافة قرى ومراكز المحافظة تتم بصورة عاجلة ومستمرة تنفيذًا لخطة الدولة للحفاظ على الأراضى الزراعية لتوفير الأمن الغذائى لمصر وحفاظًا على الأرض الزراعية من التبوير لافتًا إلى التنسيق مع وحدة المتغيرات المكانية وجميع مراكز وأحياء المحافظة لرصد أية تعديات وإزالتها فى مهدها وتحرير المحاضر العاجلة للمخالفين.

وأشار محافظ أسيوط – فى بيان صادر عن مكتب إعلام المحافظة اليوم السبت – إلى أنة يجرى تنفيذ الازالات الفورية لاية مخالفات فى مهدها وتنفيذ جميع قرارات الإزالة بجميع قرى ومراكز المحافظة بالتنسيق مع كافة جهات الولاية ورؤساء المراكز والأحياء وبمتابعة مستمرة من مسئولى ملف الإزالات بالمحافظة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب مشددًا على مواجهة أى شكل من أشكال التعديات وإزالة المخالفات والتصدى بكل حزم للتعديات وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حفاظًا على الرقعة الزراعية وهيبة الدولة وتحسين عملية إدارة الموارد المائية وتوصيل المياه بكفاءة لكافة المنتفعين لافتا إلى تنفيذ الموجة الـ 20 يتم على 3 مراحل متتالية حيث بدأت المرحلة الأولى منها يوم 13 أغسطس الجارى واستمرت حتى 1 سبتمبر الجارى تلتها المرحلة الثانية فى المدة من 10 إلى 29 سبتمبر 2022 ثم المرحلة الثالثة والتى ستبدأ فى الفترة من 8 إلى 27 أكتوبر الجارى تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية والحكومة للحفاظ على الرقعة الزراعية وتوفير الأمن الغذائى.

كان محافظ أسيوط قد وجة جميع رؤساء المراكز والمدن بالمحافظة بتكثيف الحملات وفقًا للخطة الموضوعة لاستهداف كافة المخالفات والتعديات لافتًا إلى متابعتة الدورية لتنفيذ الإزالات أولاً بأول والرصد المستمر لأى حالات جديدة وإزالتها فى المهد قبل تفاقمها على أن يتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسيوط صدفا برئاسة خالد عويس رئيس المركز حملة مكبرة استهدفت إزالة بعض التعديات فى مهدها بقرية نزلة الابلق وتحرير المحاضر اللازمة للمخالفين كما نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفتح برئاسة عبدالروف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح إزالة بعض التعديات بقرى مركز الفتح وقام مصطفى على رئيس مركز ومدينة الغنايم بحملة مكبرة لإزالة بعض مخالفات المبانى وتعديات على أراضى زراعية بقرى المركز وتحرير المحاضر للمخالفين، كما وجة المحافظ كافة الأجهزة التنفيذية بالتعاون مع الإدارة العامة لرى أسيوط برئاسة المهندس عمر سيف النصر مدير عام الإدارة العامة لرى أسيوط ومسئولى الطرق لتكثيف حملات الإزالة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية.

كان محافظ أسيوط قد شدد على مواصلة رصد جميع أشكال التعديات على نهر النيل والترع والمصارف والتصدى الفورى والحاسم لمثل هذة التعديات وإزالتها فى مهدها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية للحفاظ على المجارى المائية وحماية أملاك الدولة لافتًا إلى إنة تم تشكيل غرفة إدارة الأزمات والعمليات المركزية بالمحافظة لتلقى شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل مع أية بلاغات خاصة بالتعديات على الارض الزراعية أو اية مخالفات بناء، على رقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.