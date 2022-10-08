حلاوة زمان عروسة وحصان.. قصة أقدم بائع لحلوى المولد بالإسكندرية.. صور

الإسكندرية أسماء على بدر

تحتفل الأمة الإسلامية بالمولد النبوى الشريف ويقبل المواطنون على شراء حلوى المولد كل عام، وفى محافظة الإسكندرية يفترش الباعة الأشكال والأنواع المختلفة من حلوى المولد، حيث التقى "اليوم السابع" بأقدم بائع لحلوى المولد بالإسكندرية.



ويقول حسنى حسان، اقدم بائع بالإسكندرية، انه يعمل فى مجال بيع حلوى المولد منذ اكثر من 45 عاما والأجيال الجديدة فى أسرته يعملون فيها أيضا فهى مهنة يتوارثها الأجيال.



وأضاف أنه مازالت العروسة التقليدية المصنوعة من السكر و"الحصان" من أشهر حلويات المولد، رغم التطور وظهور أنواع أخرى من الحلويات إلا أنها لازالت تتربع على عرش الأكثر مبيعًا.





واشار إلى أن الحلويات التى تسمى بـ"العلف" هى الأنواع التى يقبل عليها المواطنين كل عام رغم صناعة أنواع من الحلويات الجديدة المصنوعة من السكر وجوز الهند ومنها الملونة، ولكن العلف يعتبر من أكثر الأنواع إقبالا بالإسكندرية، موضحا أنه تبدأ الأسعار الخاصة بحلويات المولد بـ 76 جنيها للكيلو للمشكل.