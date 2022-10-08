حبس 5 تجار مخدرات بقرية العمرة في مركز سوهاج لاتجارهم في الهيروين

سوهاج عمرو خلف

أمرت نيابة مركز سوهاج بحبس 5 أشخاص، 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بالاتجار بالمخدرات، وذلك قبل ترويجهم لكمية من مخدر الشابو والهيروين بدائرة المركز، كما أمرت النيابة بإرسال عينات من المضبوطات للمعمل الكميائي بالطب الشرعي لفحصها وإعداد تقرير عنها.

كان اللواء محمد شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، تلقى إخطارا من اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية والعميد محمود طه رئيس المباحث الجنائية ، يفيد بورود معلومات لضباط قسم مكافحه المخدرات بمديريه امن سوهاج و الادارة العامة لمكافحة المخدرات.

وعقب تقنين الاجراءات واستئذان النيابة العامة تم تشكيل فريق بحث بقيادة العقيد/أحمد المشنب رئيس فرع سوهاج و الرائد مصطفي رافت الشندويلى رئيس قسم مكافحة المخدرات و العقيد/طارق ابوسديرة مفتش مباحث مركز سوهاج و الرائد/أحمد عبدالرحمن رئيس مباحث مركز سوهاج يفيد بتمكن قسم مكافحة المخدرات بمديرية امن سوهاج و الادارةالعامة لمكافحة المخدرات، من ضبط كلا من ( حمادة. ص ) ٥٠ سنة عاطل مقيم قلفاو مركز سوهاج يقوم بالأتجار بالمخدرات و بضبط بكمية لمخدر الشابو تزن ١٥٠ جرام تقريبا و كمية لمخدر الهيروين تزن ٢٠٠ جرام تقريبا ومبلغ ٨٣٠ جنيهاً و عدد ٣ ادوات لتعاطى مخدر الهيروين و عدد ٢ ادوات لتعاطي مخدر الشابو وتم التحفظ على المتهم و المضبوطات و تم اتخاذ الاجراءات القانونيه اللازمة و تحرر عن ذلك المحضر رقم ٦٨٢٥ لسنة ٢٠٢٢ ادارى مركز سوهاج.

كما ضبط تشكيل عصابى للاتجار بالمواد المخدرة و هم ( عاصم. ا ) ٢٩ سنة عاطل مقيم قلفاو مركز سوهاج ،،و( عمار. ع ) ٢٨ سنة عاطل مقيم قلفاو مركز سوهاج يقومان بالأتجار بالمخدرات و تم ضبطهما بكمية لمخدر الشابو تزن ٢٦٥ جرام تقريبا و كمية لمخدر الهيروين تزن ٢٢٥ جرام تقريبا ومبلغ ١٠٦٥ جنيهاً و عدد ٤ ادوات لتعاطى مخدر الهيروين و عدد ٣ أدوات لتعاطي مخدر الشابو و ميزان حساس و ٣ معايير بلاستيكية لتجزئة المواد المخدرة وتم التحفظ على المتهمان و المضبوطات و تم اتخاذ الاجراءات القانونيه اللازمة و تحرر عن ذلك المحضر رقم ٦٨٢٤ لسنة ٢٠٢٢ ادارى مركز سوهاج.

كما تم ضبط تشكيل عصابى للاتجار بالمواد المخدرة و هم ( ع. رشدان ) ٢٦ سنة عاطل مقيم قلفاو مركز سوهاج ،، و( ص. رشدان ) ٢٩ سنة عامل مقيم قلفاو مركز سوهاج يقومان بالأتجار بالمخدرات و بضبط و كمية لمخدر الهيروين تزن ٢٠٠ جرام تقريبا و سلاح نارى فرد روسي و طلقات حيه ومبلغ ٦٢٢٥ جنيهاً و ميزان حساس وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات و تم اتخاذ الاجراءات القانونيه اللازمة و تحرر عن ذلك المحضر رقم ٦٨٣٣ لسنة ٢٠٢٢ ادارى مركز سوهاج،وقررت النيابة حبسهم ٤ أيام على ذمة التحقيقات.