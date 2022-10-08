جمارك مطار الغردقة تضبط محاولة تهريب مخدرات وسبيكة ذهب

كتب محمود عبد الغني

تمكن رجال الجمارك بمطار الغردقة الدولي برئاسة جابر موسى مدير الإدارة، من ضبط راكب بحوزته مخدرات وسبيكة ذهب.

أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من سلوفاكيا على رحلة طائره براتسلانيا اشتبه حسن فتحي مأمور اللجنة الجمركية بصالة الوصول فى راكب نمساوي الجنسية أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية .

وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه أية أشياء أو بضائع تستحق سداد ضرائب ورسوم جمركية أجاب بالنفي .

وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة محمد كمال مأمور الفحص تحت إشراف محمد صبحي رئيس قسم الفحص فتلاحظ وجود أشياء تكرارية .

وبالعرض على مهند سامي نائب مدير الإدارة قرر تكليف محمود خميس مامور جمرك لتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود 13 سيجارة مخدر المريجوانا وقطعة حشيش وسبيكة ذهبية مخبأة في ملابسه الشخصية .

قرر عبد العال نعمان مدير عام جمارك الغردقه إتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركى برقم 23 لسنة 2022 وتحرير المضبوطات.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابه على المنافذ الجمركيه والمطارات وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى .