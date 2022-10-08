جامعة مدينة السادات تنظم قافلة بيطرية وزراعية بقرية "سدود "

المنوفية - فريق المحافظات

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة الإدارة العامة للمشروعات البيئية بالتعاون مع كلية الطب البيطري والإدارة العامة للمزارع بالجامعة، قافلة بيطرية وزراعية بقرية "سدود" التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، للكشف والعلاج بالمجان للثروة الحيوانية والداجنة والإرشاد الزراعى .

جاءت القافلة برعاية الدكتور خالد جعفر القائم بأعمال رئيس الجامعة، ونائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف الدكتور علاء الدين حسين عميد كلية الطب البيطري، ويرافقه الدكتور إبراهيم أبو الغار وكيل الوزارة للطب البيطرى بالمنوفية، والدكتور ياسر القطان مدير معهد صحة الحيوان فرع شبين الكوم، والدكتورة مها سماح يسرى مدير إدارة منوف، والدكتور عاطف عليشة رئيس قسم التشريح بطب بيطرى السادات ومنسق عام القافلة، وإشراف الدكتور محمد منير مدير عام إدارة المشروعات البيئية وبمشاركة عدد من أعضاء هيئة التدريس ، وطلبة الفرقه الرابعه والخامسه، والإداريين والعمال .

وأوضح رئيس الجامعه أن استمرارية إطلاق القوافل البيطرية التى تنظمها جامعة مدينة السادات، يأتى فى إطار حرصها على المشاركه الفعالة فى خدمة المجتمع المحلى، ورفع المعاناه عن المربين، وزيادة الوعى البيطري لديهم، مؤكدا حرص الجامعة على تعظيم خدماتها البيطرية للقرى والمناطق الأكثر احتياجا لها داخل المحافظة .

يأتى ذلك في إطار مساهمة الجامعة فى المبادرات الرئاسية الهادفة إلى تطوير قرى الريف المصرى" حياه كريمة" ودعم وتنمية القرى الأكثر احتياجا، والإهتمام بتقديم الخدمات البيطرية المجانية لمربى الدواجن والحيوانات بتلك القرى، مما يسهم فى الحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها لافتاً أن ذلك يتم من خلال تنظيم عدد من القوافل البيطرية العلاجية التى تجوب تلك المناطق، لتقديم العلاج للحالات التي تثبت إصابتها، وتحصين الحالات التي قد تصيبها .

وأضاف جعفر أن القافلة تأتى ضمن الخطة الإستراتيجية لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبالتنسيق مع كلية الطب البيطري، حيث يتم الكشف وصرف العلاج بالمجان لعدد كبير من الحالات البيطرية، وهو مايأتى فى إطار دور الجامعة التطوعية، والمنوط بها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتوفير بيئه صحيه ملائمه للثروه الحيوانيه والداجنه، مشيراً إلى دأب الجامعة على تنظيم العديد من القوافل الطبية البيطرية التى تجوب القرى والمراكز الأكثر إحتياجا فى المحافظه، والتى يقوم بالاشراف عليها نخبه من الأساتذه وأعضاء هيئة التدريس والطلبة .

وأوضح الدكتور علاءالدين حسين عميد الكلية أن القافلة تضمنت عدد إجمالى 1029 حالة تضمنت " باطنه ومعديه 283 حالة، جراحه 14 حالة، ولاده وتناسل 72 حاله، طيور ودواجن 400 حاله ، قوافل وإرشاد زراعى 260، كما تضمنت القافلة علاج أعداد كانت تعانى من أمراض باطنه، ونقص غذائى، وحالات من الكسور الجراحيه، وتشخيص حالات الحمل وعلاج العقم، والأمراض التناسلية، وعمل السونار، وفى مجال أمراض الدواجن شملت القافله تحصين الطيور ضد مرض النيوكاسل بإستخدام اللقاح الخامل الزيتى، وعلاج الكثير من الحالات المرضية، وسوء التغذية للدجاج والطيور.

وأجرى الدكتور محمد الدناصورى مدير عام الإدارة العامة للمزارع بالجامعة، جوله داخل مزارع الفلاحين، يرافقه الدكتور محمد منير مدير عام المشروعات البيئية بالجامعة، وأعطاهم النصائح الإرشاديه الخاصة لمحصول الفاصوليا وتم عمل جوله بمزرعة فاصوليا، تلاحظ وجود إصابة حشريه " صانعات الأنفاق، والدودة القارضة"، تم التوعية برش المحصول بمبيد حشرى مع مانع إنسلاخ يقضى على الحشرة تماما، الإعتدال فى عملية الرى، رش النباتات بالعناصر الغذائية والأحماض الأمينية .

من جانبه أضاف منير مدير عام المشروعات البيئية أن إدارة الجامعة وقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة لا يدخر جهداً في تقديم كل الدعم اللازم من منطلق إيمانه بدوره المجتمعى، وضمان تقديم خدمات ودعم ملموس لأهالى القرى المحرومه فى ظل التوجه الرئاسى لخدمة القرى الأكثر احتياجا لمبادرة حياه كريمه .