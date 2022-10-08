جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر: هدفنا تطوير زراعة وتجارة التمور مع شركائنا بمصر

أسوان - عبد الله صلاح - عزوز الديب

أكد الدكتور عبد الوهاب زايد، الأمين العام لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعى، أن الأمانة العام للجائزة من ضمن أهدافها تنمية البنية التحتية للتمور، وتطوير زراعة النخيل وتجارة التمور، وذلك من خلال تنظيم سلسلة من المهرجان فى عدد من الدول العربية منها الإمارات ومصر والسودان والأردن وموريتانيا والمغرب وصولا للولايات المتحدة المكسيكية فى نوفمبر المقبل.

جاء ذلك خلال كلمة الأمين العام لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعى، فى افتتاح المهرجان الدولى للتمور المصرية فى دروته السادسة بمدينة أسوان خلال الفترة من 8 وحتى 10 أكتوبر الجارى، تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى.

وقال عبد الوهاب زايد، إن من واجبنا توجيه الشكر والتقدير لشركاؤنا فى مصر ونعتز ونفتخر بهم، وعلى رأسهم وزارات التجارة والصناعة والزراعة والبيئة وكذلك محافظو مطروح والوادى الجديد والجيزة وأسوان والمجلس التصديرى للصناعات التصديرية والحاصلات الزراعية والمنظمات الإقليمية والزراعية على تعاونهم المستمر فى نجاح المهرجان بالتنسيق مع سفارة دولة الامارات فى مصر.

وكانتةبدأت فاعليات الدورة السادسة من المهرجان الدولى السادس للتمور المصرية، والذى تستضيفه مدينة أسوان خلال الفترة من 8 وحتى 10 اكتوبر الجارى، تحت رعاية رئيس الجمهورية، بحضور المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، واللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، ومحمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، وعبد الوهاب زايد الأمين العام لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعى، وسامى النقبى، ممثل سفارة الإمارات العربية بمصر.