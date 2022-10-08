اليوم السابع
Ads
السبت، 08 أكتوبر 2022 01:57 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

تنفيذ قافلة بيطرية بقرية السماعنة ضمن مبادرة حياة كريمة بالشرقية

السبت، 08 أكتوبر 2022 12:33 م
تنفيذ قافلة بيطرية بقرية السماعنة ضمن مبادرة حياة كريمة بالشرقية قافلة بيطرية - أرشيفية
الشرقية – فريق المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد الدكتور إبراهيم محمد متولي مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية ، تنفيذ قافلة بيطرية مجانية شاملة بناحية قرية السماعنة وتوابعها بمركز فاقوس ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بحضور مديري إدارات الرعاية التناسلية بالمديرية، تقنية المعلومات  مسئول حياة كريمة بالمديرية و مدير إدارة فاقوس البيطرية وعدد من أطباء المديرية و إدارة فاقوس البيطرية وذلك لتقديم كافة الخدمات البيطرية لتخفيف العبء على كاهل المواطنين .

وأشار مدير مديرية الطب البيطري إلى أن القافلة قامت بفحص وعلاج 112 رأس ماشية ضد الأمراض الباطنية و التنفسية والجراحة والجلدية وإجراء المسح التناسلي الشامل والفحص بجهاز السونار لـ 77 رأس ماشـية ورش 489 رأس ماشية لمكافحة الطفيليات الخارجية و تجريع 568 رأس أغنام لمكافحة الطفيليات الداخلية وفحص وعلاج 535 طائر كما تم الفحص الظاهري والتأمين علي عدد 10 رأس ماشية وترقيم وتسجيل 66 رأس ماشية .

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن القافلة شملت عقد ندوة وعدد من اللقاءات الإرشادية لزيادة الوعي لدى المربيين والتوعية بأهمية التأمين على الماشية والتحسين الوراثي لسلالات الماشية ( أبقار – جاموس ) والمشروع القومي لإنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان ومشروع تسمين عجول البتلو والتوعية ضد مرضي البروسيلا والسعار.

ذلك ضمن القوافل البيطرية والتي تنظمها مديرية الطب البيطري بالتعاون مع الجهات المعنية و حياة كريمة لتجوب القرى الأكثر إحتياجاً بهدف زيادة الوعي البيطري بين أهالي القرى وتوفير أفضل درجات الرعاية البيطرية للثروة الحيوانية من خلال إجراء الكشف البيطري وتقديم العلاج المجاني للحيوانات المصابة ، وكذلك تحصين الحيوانات ضد الأمراض المختلفة للحفاظ على الثروة الحيوانية .

 

 


الشرقية

حياة كريمة

قافلة بيطرية بالسماعنة

بيطري الشرقية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة