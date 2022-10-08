تنفيذ قافلة بيطرية بقرية السماعنة ضمن مبادرة حياة كريمة بالشرقية

الشرقية – فريق المحافظات

أكد الدكتور إبراهيم محمد متولي مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية ، تنفيذ قافلة بيطرية مجانية شاملة بناحية قرية السماعنة وتوابعها بمركز فاقوس ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بحضور مديري إدارات الرعاية التناسلية بالمديرية، تقنية المعلومات مسئول حياة كريمة بالمديرية و مدير إدارة فاقوس البيطرية وعدد من أطباء المديرية و إدارة فاقوس البيطرية وذلك لتقديم كافة الخدمات البيطرية لتخفيف العبء على كاهل المواطنين .

وأشار مدير مديرية الطب البيطري إلى أن القافلة قامت بفحص وعلاج 112 رأس ماشية ضد الأمراض الباطنية و التنفسية والجراحة والجلدية وإجراء المسح التناسلي الشامل والفحص بجهاز السونار لـ 77 رأس ماشـية ورش 489 رأس ماشية لمكافحة الطفيليات الخارجية و تجريع 568 رأس أغنام لمكافحة الطفيليات الداخلية وفحص وعلاج 535 طائر كما تم الفحص الظاهري والتأمين علي عدد 10 رأس ماشية وترقيم وتسجيل 66 رأس ماشية .

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن القافلة شملت عقد ندوة وعدد من اللقاءات الإرشادية لزيادة الوعي لدى المربيين والتوعية بأهمية التأمين على الماشية والتحسين الوراثي لسلالات الماشية ( أبقار – جاموس ) والمشروع القومي لإنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان ومشروع تسمين عجول البتلو والتوعية ضد مرضي البروسيلا والسعار.

ذلك ضمن القوافل البيطرية والتي تنظمها مديرية الطب البيطري بالتعاون مع الجهات المعنية و حياة كريمة لتجوب القرى الأكثر إحتياجاً بهدف زيادة الوعي البيطري بين أهالي القرى وتوفير أفضل درجات الرعاية البيطرية للثروة الحيوانية من خلال إجراء الكشف البيطري وتقديم العلاج المجاني للحيوانات المصابة ، وكذلك تحصين الحيوانات ضد الأمراض المختلفة للحفاظ على الثروة الحيوانية .