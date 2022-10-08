تمركز سيارات الصرف الصحى بكورنيش الإسكندرية استعدادا لهطول الأمطار.. صور وفيديو

الإسكندرية -فريق المحافظات

قدم تليفزيون اليوم السابع فيديو من كورنيش الإسكندرية، الذي يشهد انتشارا للعاملين ومعدات وسيارات هيئة الصرف الصحي استعداد لهطول الأمطار، طبقا لما ورد من هيئة الأرصاد الجوية بحالة الجو على المحافظة، مع فرصة سقوط أمطار خفيفة علي فترات متقطعة واضطراب الملاحة البحرية علي البحر المتوسط.





كان اللواء مهندس محمود نافع رئيس مجلس ادارة شركة صرف صحي الإسكندرية أعلن عن رفع حالة الطوارئ استعدادا لهطول الأمطار ، جاء ذلك بعد بيان هيئة الأرصاد الجوية، بأنه من المتوقع اليوم السبت 8 أكتوبر سقوط أمطار خفيفة الي متوسطة على مناطق من محافظة الإسكندرية، على فترات متقطعة بنسبة حدوث 40%.

وبحسب الأرصاد، هناك اضطراب في حركة الملاحة البحرية، على شواطئ البحر المتوسط وسرعة الرياح (40-50 كم/س)ن وارتفاع الأمواج من (1.5- 2.5 متر).

ورفعت شركة الصرف الصحي درجة الاستعدادات، وتنتشر السيارات والبدالات اعتبارا من مساء الجمعة، مع إيقاف الإجازات وبدل الراحات اعتبارا من اليوم السبت 8 أكتوبر، ومواصلة أعمال تفريغ بيارات المحطات.

كما شدد "نافع" على أن استمرار عمل غرفة الطوارئ، والخط الساخن ١٧٥ طوال اليوم، لتلقي شكاوي المواطنين للعمل علي حلها فورا، كما شدد على تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم في مناطق عملهم، والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أي مشاكل بالشبكات، واتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أي شكاوى.



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