اليوم السابع
Ads
السبت، 08 أكتوبر 2022 01:58 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

تمركز سيارات الصرف الصحى بكورنيش الإسكندرية استعدادا لهطول الأمطار.. صور وفيديو

السبت، 08 أكتوبر 2022 01:34 م
تمركز سيارات الصرف الصحى بكورنيش الإسكندرية استعدادا لهطول الأمطار.. صور وفيديو سيارات الصرف تستعد للأمطار
الإسكندرية -فريق المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قدم تليفزيون اليوم السابع فيديو من كورنيش الإسكندرية، الذي يشهد انتشارا للعاملين ومعدات وسيارات هيئة الصرف الصحي  استعداد لهطول الأمطار، طبقا لما ورد من هيئة الأرصاد الجوية بحالة الجو على المحافظة، مع  فرصة سقوط أمطار خفيفة علي فترات متقطعة واضطراب الملاحة البحرية علي البحر المتوسط.

كان اللواء مهندس محمود نافع رئيس مجلس ادارة شركة صرف صحي الإسكندرية أعلن عن رفع حالة الطوارئ استعدادا لهطول الأمطار ، جاء ذلك بعد بيان هيئة الأرصاد الجوية، بأنه من المتوقع اليوم السبت 8 أكتوبر سقوط أمطار خفيفة الي متوسطة على مناطق من محافظة الإسكندرية، على فترات متقطعة بنسبة حدوث 40%.

وبحسب الأرصاد، هناك اضطراب في حركة الملاحة البحرية، على شواطئ البحر المتوسط وسرعة الرياح (40-50 كم/س)ن وارتفاع الأمواج من (1.5- 2.5 متر).

ورفعت شركة الصرف الصحي درجة الاستعدادات، وتنتشر السيارات والبدالات اعتبارا من مساء الجمعة، مع إيقاف الإجازات وبدل الراحات اعتبارا من اليوم السبت 8 أكتوبر، ومواصلة أعمال تفريغ بيارات المحطات.

كما شدد "نافع" على أن استمرار عمل غرفة الطوارئ، والخط الساخن ١٧٥ طوال اليوم، لتلقي شكاوي المواطنين للعمل علي حلها فورا، كما شدد على تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم في مناطق عملهم، والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أي مشاكل بالشبكات، واتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أي شكاوى.

تمركز-سيارات-الصرف-الصحي-بكورنيش-الاسكندرية
تمركز-سيارات-الصرف-الصحي-بكورنيش-الاسكندرية

 

سيارات-الصرف-تستعد-للأمطار
سيارات-الصرف-تستعد-للأمطار

 

سيارات-ومعدات-الصرف-بالإسكندرية
سيارات-ومعدات-الصرف-بالإسكندرية

 

سيارة-النافوري-بطريق-الكورنيش
سيارة-النافوري-بطريق-الكورنيش

 

عدد-من-سيارات-الصرف-الصحي
عدد-من-سيارات-الصرف-الصحي

 


اخبار الإسكندرية

الصرف الصحي

تمركز سيارات

كورنيش الإسكندرية

الأرصاد الجوية

حالة الطقس

اخبار اليوم



الموضوعات المتعلقة

آثار الإسكندرية: غرفة عمليات لمتابعة هطول الأمطار ومشروع الحماية البحرية

السبت، 08 أكتوبر 2022 12:33 م

انخفاض بالحرارة اليوم وأمطار بعدة مناطق والعظمى بالقاهرة 29 درجة

السبت، 08 أكتوبر 2022 08:00 ص

أسبوع القاهرة للمياه ينظم جلسة فنية حول تخزين مياه الأمطار للتعامل مع الجفاف

السبت، 08 أكتوبر 2022 04:00 ص

"ذروة التنينيات 2022" تمطر سماء مصر اليوم بـ10 شهب

السبت، 08 أكتوبر 2022 02:00 ص

حالة الطقس اليوم.. انخفاض بالحرارة وأمطار بعدة مناطق والعظمى بالقاهرة 29 درجة

السبت، 08 أكتوبر 2022 12:00 ص

بشائر الشتاء.. الأمطار الغزيرة تتساقط على دمياط.. صور

الجمعة، 07 أكتوبر 2022 09:10 م

توقعات بهطول أمطار بالإسكندرية غدا و"الصرف الصحى" تستعد.. اعرف التفاصيل

الجمعة، 07 أكتوبر 2022 07:26 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة