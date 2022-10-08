تقديم الخدمات الطبية والعلاجية لـ 8 آلاف سيدة ضمن مبادرة "دعم صحة المرأة"

قال الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة بالمنيا، انه تم تقديم الخدمات الطبية والعلاجية لـ 8 آلاف و547 سيدة ضمن فعاليات المبادرة وذلك على مدار شهر سبتمبر الماضي واضاف انه تم تقديم الخدمات الطبية لـ 995 ألفا و509 سيدات منذ انطلاق المبادرة.
من جانبه، أوضح الدكتور أحمد خليل مدير إدارة الرعاية الأساسية ومنسق المبادرات الرئاسية بالمحافظة، أن المبادرة هدفها الكشف على الأمراض المزمنة الغير السارية مثل أمراض السمنة وارتفاع ضغط الدم وأمراض السكر بالدم من خلال قياس الوزن والطول وضغط الدم وتحليل سكر عشوائي في الدم وإجراء فحص على الثدي للاكتشاف المبكر لأورام سرطان الثدي، ويتم تحويل الحالات المشتبه فيها إلى مستشفى المنيا العام ومغاغة المركزي ومستشفى ملوى حيث يتم تحويل الحالات التي تستحق عمل اشعات وتحاليل متقدمة الى مركز الأورام بالمنيا لعمل اللازم مجانا.
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تقديم-الخدمات-الطبية-والعلاجية-لـ-8-الاف-سيدة-ضمن-المبادرة-الرئاسية-لدعم-صحة-المرأة
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