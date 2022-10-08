اليوم السابع
Ads
السبت، 08 أكتوبر 2022 03:44 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

تعرف على تفاصيل لقاء وزير الرى مع شباب الباحثين بمركز بحوث المياه

السبت، 08 أكتوبر 2022 03:00 ص
تعرف على تفاصيل لقاء وزير الرى مع شباب الباحثين بمركز بحوث المياه الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري
كتبت أسماء نصار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
التقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري بشباب الباحثين بالمركز القومى لبحوث المياه التابع للوزارة، لحرصه الدائم على التواصل مع شباب الباحثين بالمركز، وكذلك مع شباب المهندسين بالوزارة والاستماع لمطالبهم واقتراحاتهم، وذلك إيماناً بدور الشباب فى صنع الحاضر والمستقبل، وفى التقرير التالى نتعرف على اهم ما جاء فى اللقاء.
 
1- حريص على التواصل مع شباب الباحثين والمهندسين والإستماع لمطالبهم وإقتراحاتهم إيماناً بدور الشباب فى صنع الحاضر والمستقبل .
2- أطالب الباحثين بمواصلة العمل الجاد والعمل بروح الفريق وإحترام الآخر.
3- الخبرة والكفاءة هى معيار إختيار القيادات العليا والوسطى ، مع وجود رقابة مستمرة لتقييم الأداء .
3-أسعى لوضع إطار مؤسسى لمنظومة العمل بالوزارة بما يخدم أهدافها ، مع إعداد دراسات فنية وبحثية وافية لكافة المشروعات التي تقوم بها الوزارة.
5- التحديات التى تواجهها الدولة تتطلب وضع حلول معتمدة على البحث العلمى.
6- البحوث المقدمة من الباحثين يجب أن تكون بحوث تطبيقية تتعامل مع التحديات الفعلية التى تواجهها الوزارة .
7- العمل على تذليل العقبات التي تواجه النشر العلمي في المجلات الدولية المحكمة.
8- تدريب الكوادر البحثية بالمركز والسعى لتسهيل إجراءات الحصول على المنح الدراسية داخل وخارج مصر .
9- العمل على توفير الإحتياجات اللوجيستية والمادية المختلفة لتسهيل وتطوير منظومة العمل بالمعاهد البحثية.

الرى

القومى لبحوث المياه

المعاهد البحثية

النشر العلمى



الموضوعات المتعلقة

وزير الرى يلتقى شباب الباحثين بالمركز القومى لبحوث المياه

الخميس، 06 أكتوبر 2022 10:19 ص

ما هى إجراءات وزارة الرى للحفاظ على الخزان الجوفى فى الوادى الجديد؟

الأربعاء، 05 أكتوبر 2022 08:00 م

تعرف على أهم تصريحات وزير الرى فى لقائه مع ممثلى شركاء التنمية

الأربعاء، 05 أكتوبر 2022 11:20 ص

وزير الرى يبحث إجراءات الوزارة فى تأهيل ترعة الفليفلة ومخر وادى سنور

الأربعاء، 05 أكتوبر 2022 11:06 ص

وزير الرى: إعداد دراسات فنية وبحثية وافية لكافة مشروعات الوزارة

الأربعاء، 05 أكتوبر 2022 09:46 ص

وزير الرى يشارك باحتفال سفارة ألمانيا بمرور 70 عاماً على العلاقات المصرية الألمانية

الثلاثاء، 04 أكتوبر 2022 01:53 م

تعرف على تفاصيل لقاء وزير الرى مع العاملين بهيئة المساحة

الثلاثاء، 04 أكتوبر 2022 12:49 م

‫وزير الرى: تخفيض رسوم دخول حدائق القناطر الخيرية 50% من الخميس

الثلاثاء، 04 أكتوبر 2022 12:06 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة