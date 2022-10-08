تعرف على أعراض التنكس البقعى المرتبط بالسن وعلاجها

كتبت فاطمة خليل

حالة التنكس البقعي المرتبط بالسن (AMD) من الحالات الطبية الشائعة التى تحدث لكبار السن، حيث تتراكم "حطام" تحت شبكية العين، مما يتسبب في تشكل أوعية دموية، وإذا تُركت بدون علاج تتسبب فى فقدان الرؤية، بحسب ما قال نيل م. بريسلر، أستاذ طب العيون ورئيس قسم شبكية العين في معهد ويلمر للعيون في جونز هوبكنز في الولايات المتحدة الأمريكية حسب موقع مايو كلينك الطبى.

امراض العيون

امراض العيون عند كبار السن

وبحسب ما ذكر موقع "Very well Health"، فإن التنكس البقعى يجعل الأنشطة اليومية مثل: رؤية الأشخاص، القراءة والقيادة أكثر صعوبة، لكن يمكن تغيير نمط الحياة واتباع بعض النصائح لتحسين الرؤية وهى:

1- غير نظارتك الطبية

الرؤية تبدأ فى التحسن بعد 3 أشهر من العلاج بالحقن للتنكس البقعى ولكن يجب أن تغير نظارتك الطبية للتعويض عن ضرر العين الذى حدث.

2-ضبط شاشة جهاز الكمبيوتر

قد يساعد تغيير بعض الإعدادات على جهاز الكمبيوتر الخاص بك على تسهيل رؤيتك، على سبيل المثال ، قم بتكبير الشاشة وتعديل التباين لجعله أكثر إشراقا أو أكثر قتامة وتجنب الإضاءة الزائدة.

3- تحديث هاتفك

جرّب إجراء التجارب للعثور على أفضل تصميم للهواتف الذكية مع ميزات أكثر فائدة لك ورؤيتك، قد يكون هذا الهاتف بسيطًا مع أزرار كبيرة سهلة الضغط ، أو هاتف ذكي متوافق مع برنامج التعرف على الصوت، أو هاتف يعمل باللمس مع أوامر صوتية ، كما ذكرت مؤسسة التنكس البقعي في أستراليا.

4-اختيار أدوات التعرف على الصوت أو العدسة المكبرة

فكر في برامج الكمبيوتر التي تترجم صوتك إلى نص وقراءة النص بصوت عالٍ، فضلاً عن أنظمة برامج تحويل النص إلى كلام بدلاً من الاعتماد على رؤيتك، كما يمكنك تجربة الأدوات مثل الساعة الناطقة أو العدسة المكبرة.

5- ارتدى النظارة الشمسية