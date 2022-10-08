تعرف على أسماء حركة التنقلات المحدودة فى الوحدات المحلية بقنا

قنا صابر سعيد

أصدر اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، القرار رقم 442 لسنة 2022 ، الخاص بحركة تنقلات في الوحدات المحلية بقنا، وشمل القرار ندب عزت قناوي، نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة فرشوط، للقيام بأعمال رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الوقف، وندب عماد عبد الهادي السمان، نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الوقف، للقيام بأعمال نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة فرشوط.

كما شمل القرار، ندب أحمد عربي عابدين، رئيس الوحدة المحلية لقرية البراهمة، للقيام بأعمال نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز الوقف شمالي المحافظة.