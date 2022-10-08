اليوم السابع
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ترامب يتمسك بحجب ملفين فى تحقيقات "وثائق مارالاجو" .. جارديان تكشف ‏التفاصيل

السبت، 08 أكتوبر 2022 12:06 ص
ترامب يتمسك بحجب ملفين فى تحقيقات "وثائق مارالاجو" .. جارديان تكشف ‏التفاصيل دونالد ترامب
كتبت: نهال أبو السعود

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يسعى الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب إلى حجب ملفين من وزارة العدل يحتويان ‏‏على مراسلات مع الأرشيف الوطني وأوراق التوقيع التي صادرها مكتب التحقيقات ‏‏الفيدرالي من منتجع مارالاجو الخاص به.‏
 
قالت الجارديان ان مطالبات الرئيس الأمريكي السابق بتفعيل الامتياز التنفيذي فيما ‏‏يخص الملفات التي يبدو أنها ذات صلة مباشرة بالتحقيق الجنائي فيما إذا كان يحتفظ ‏‏بمعلومات الدفاع الوطني وعرقلة العدالة ، مهمة لأنها تمثل محاولة لاستبعاد العناصر ‏‏من التحقيق والحفاظ على سريتها.‏
 
ووفقا للأوراق الرسمية حدد ترامب المحتويات وهي مجلد أحمر واحد تم وضع علامة ‏‏عليه على أنه يحتوي على "رسائل ‏الأرشيف الوطني‏ ونسخ أخرى" ومجلد مانيلا ثاني تم ‏وضع ‏علامة عليه على أنه يحتوي على "خطابات الأرشيف الوطني‏ ورقة واحدة علوية + ‏‏3 أوراق ‏توقيع".‏
 
كما أكد الرئيس السابق على تفعيل الامتياز لأكثر من 35 صفحة من الوثائق التي تحمل ‏‏عنوان "مكالمات الرئيس" والتي تضمنت الختم الرئاسي في الزاوية اليسرى العليا وتحتوي ‏‏على أسماء مكتوبة بخط اليد وأرقام وملاحظات حول الرسائل وأربع صفحات فارغة من ‏‏الملاحظات المتنوعة ، كما أظهرت الإيداعات.‏
 
بالإضافة إلى ذلك ، فعل ترامب الشيء نفسه أيضًا بشأن رسالة غير موقعة عام 2017 ‏‏تتعلق بالمستشار الخاص السابق روبرت مولر ، وصفحات من بريد إلكتروني حول ‏‏دعاوى قضائية تتعلق بالاحتيال الانتخابي في مقاطعة فولتون بولاية جورجيا ، ومداولات ‏‏حول الرأفة مع حاكم إلينوي السابق رود بلاجوجيفيتش.‏
 

ترامب

مارالاجو

فلوريدا

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وثائق مارالاجو



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