ترامب يتمسك بحجب ملفين فى تحقيقات "وثائق مارالاجو" .. جارديان تكشف ‏التفاصيل

كتبت: نهال أبو السعود

يسعى الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب إلى حجب ملفين من وزارة العدل يحتويان ‏‏على مراسلات مع الأرشيف الوطني وأوراق التوقيع التي صادرها مكتب التحقيقات ‏‏الفيدرالي من منتجع مارالاجو الخاص به.‏

قالت الجارديان ان مطالبات الرئيس الأمريكي السابق بتفعيل الامتياز التنفيذي فيما ‏‏يخص الملفات التي يبدو أنها ذات صلة مباشرة بالتحقيق الجنائي فيما إذا كان يحتفظ ‏‏بمعلومات الدفاع الوطني وعرقلة العدالة ، مهمة لأنها تمثل محاولة لاستبعاد العناصر ‏‏من التحقيق والحفاظ على سريتها.‏

ووفقا للأوراق الرسمية حدد ترامب المحتويات وهي مجلد أحمر واحد تم وضع علامة ‏‏عليه على أنه يحتوي على "رسائل ‏الأرشيف الوطني‏ ونسخ أخرى" ومجلد مانيلا ثاني تم ‏وضع ‏علامة عليه على أنه يحتوي على "خطابات الأرشيف الوطني‏ ورقة واحدة علوية + ‏‏3 أوراق ‏توقيع".‏

كما أكد الرئيس السابق على تفعيل الامتياز لأكثر من 35 صفحة من الوثائق التي تحمل ‏‏عنوان "مكالمات الرئيس" والتي تضمنت الختم الرئاسي في الزاوية اليسرى العليا وتحتوي ‏‏على أسماء مكتوبة بخط اليد وأرقام وملاحظات حول الرسائل وأربع صفحات فارغة من ‏‏الملاحظات المتنوعة ، كما أظهرت الإيداعات.‏

بالإضافة إلى ذلك ، فعل ترامب الشيء نفسه أيضًا بشأن رسالة غير موقعة عام 2017 ‏‏تتعلق بالمستشار الخاص السابق روبرت مولر ، وصفحات من بريد إلكتروني حول ‏‏دعاوى قضائية تتعلق بالاحتيال الانتخابي في مقاطعة فولتون بولاية جورجيا ، ومداولات ‏‏حول الرأفة مع حاكم إلينوي السابق رود بلاجوجيفيتش.‏