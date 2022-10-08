ترامب يتمسك بحجب ملفين فى تحقيقات "وثائق مارالاجو" .. جارديان تكشف ‏التفاصيل

يسعى الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب إلى حجب ملفين من وزارة العدل يحتويان على مراسلات مع الأرشيف الوطني وأوراق التوقيع التي صادرها مكتب التحقيقات الفيدرالي من منتجع مارالاجو الخاص به.
قالت الجارديان ان مطالبات الرئيس الأمريكي السابق بتفعيل الامتياز التنفيذي فيما يخص الملفات التي يبدو أنها ذات صلة مباشرة بالتحقيق الجنائي فيما إذا كان يحتفظ بمعلومات الدفاع الوطني وعرقلة العدالة ، مهمة لأنها تمثل محاولة لاستبعاد العناصر من التحقيق والحفاظ على سريتها.
ووفقا للأوراق الرسمية حدد ترامب المحتويات وهي مجلد أحمر واحد تم وضع علامة عليه على أنه يحتوي على "رسائل الأرشيف الوطني ونسخ أخرى" ومجلد مانيلا ثاني تم وضع علامة عليه على أنه يحتوي على "خطابات الأرشيف الوطني ورقة واحدة علوية + 3 أوراق توقيع".
كما أكد الرئيس السابق على تفعيل الامتياز لأكثر من 35 صفحة من الوثائق التي تحمل عنوان "مكالمات الرئيس" والتي تضمنت الختم الرئاسي في الزاوية اليسرى العليا وتحتوي على أسماء مكتوبة بخط اليد وأرقام وملاحظات حول الرسائل وأربع صفحات فارغة من الملاحظات المتنوعة ، كما أظهرت الإيداعات.
بالإضافة إلى ذلك ، فعل ترامب الشيء نفسه أيضًا بشأن رسالة غير موقعة عام 2017 تتعلق بالمستشار الخاص السابق روبرت مولر ، وصفحات من بريد إلكتروني حول دعاوى قضائية تتعلق بالاحتيال الانتخابي في مقاطعة فولتون بولاية جورجيا ، ومداولات حول الرأفة مع حاكم إلينوي السابق رود بلاجوجيفيتش.
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