تحرير أكثر من 170 محضراً لمخالفات في الأسواق والمخابز والأنشطة التجارية ببنى سويف

وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على أهمية واستمرار جهود ضبط الأسواق ومواجهة كافة صور الغش التجاري و التلاعب في الأسعار ومحاولات احتكار السلع الأساسية بهدف ضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة للمواطنين، على أن تشمل تلك الحملات المخابز ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود، وبمشاركة كافة الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية رادعة وفقا للقانون.

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير مديرية التموين والتجارة الداخلية، بشأن نتائج الحملات التفتيشية التي نفذتها أجهزة وإدارات المديرية "في الفترة من 1 إلى 7 أكتوبر الجاري" بالتعاون مع الجهات المعنية من مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة والدمغة والموازين، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

تضمن التقرير، الذي أعده وكيل الوزارة المهندس وصفي عبد الله، الإشارة إلى أن الحملات المنفذة خلال تلك الفترة، قد أسفرت عن تحرير 74 مخالفة تموينية بالمخابز البلدية، وذلك بواقع 14 محضراً لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، 12 محضرا لإنتاج خبز ناقص الوزن، 14 محضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل وقائمة البيانات، محضرين لعدم الاحتفاظ بميزان حساس، 13 محضراً لتدني مستوى نظافة أدوات العجين، 15 محضراً لعدم صرف بون للمواطنين، ومحضرا لعدم الاحتفاظ بسجل الزيارات والتفتيش، ومحضرا لعدم وجود ماكينة الصرف بالمخبز، وتحرير محضرين للتصرف في 5 أجولة دقيق بلدي مدعم زنة 50 كجم، وذلك بغرض إعادة بيعه في السوق السوداء والتربح.

كما تم المرور على البدالين التموينيين للتأكد من صرف المقررات التموينية بالأسعار والكمية المقررة، حيث تم صرف المقررات التموينية عن شهر سبتمبر للبدالين بنسبة 25٪ من الكميات المربوطة على التجار من قبل الشركة المصرية لتجارة الجملة، في حين تم تحرير 3 محاضر لعدم الإعلان عن أسعار المواد التموينية، و4محاضر لبدالين تموينيين للغلق وعدم ممارسة النشاط على الوجه المعتاد في مواعيد العمل، ومحضرين لعدم حمل شهادة صحية صادرة من مديرية الصحة بالخلو من الأمراض المعدية.

كما أسفرت الحملات اليومية التي تقوم بها المديرية وأجهزتها الرقابية وإدارتها الفرعية لمراقبة الأسواق عن ضبط أحد المصانع غير المرخصة يقوم بتجميع زيوت السيارات المستخدمة من الورش ومحلات تغيير زيوت السيارات وإعادة تدويرها وتعبئتها في عبوات مقلدة لشركات معتمدة مستخدما علامات تجارية مشهورة مسجلة للغير، بقصد الغش التجاري والتربح غير المشروع، حيث تم ضبط والتحفظ على 7 أطنان زيوت معبأة، و70طن زيوت مستخدمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تم تحرير محضرا ضد المسئولين عن مخازن مواد غذائية تعمل بدون ترخيص، وذلك لحيازتهم وبيعهم سلع غذائية مجهولة المصدر، تمثلت في 500كجم أرز مجهولة المصدر، وقد تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

في حين تم تحرير 7 محاضر لجزارين لقيامهم بحيازة وعرض لحوم طازجة مذبوحة خارج المجزر الحكومي، وتحرير 14 محضراً لمنشآت تجارية لعدم قيامهم بالإعلان عن الأسعار سواء ببطاقة إعلان أو قائمة إجمالية للإعلان عن أسعار المنتجات لجمهور المستهلكين، فضلا عن تحرير 18 محاضر للعاملين في مجال المواد الغذائية لعدم حمل شهادة صحية صادر من وزارة الصحة للتحقق، من خلوهم من الأمراض المعدية، و3 محاضر ضد منشآت تجارية لممارسة نشاط بدون ترخيص وسجل تجاري، ومحضرين لعدم إصدار فواتير بيع قانونية.

إضافة إلى سحب 4 عينات لسلع غذائية وغير غذائية من الأسواق وإرسالها إلى المعامل المختصة لإصدار التقرير اللازم عن مطابقتها للمواصفات القياسية، وتحرير محضرا لأحد المطاعم، لقيامه باستخدام أسطوانات غاز منزلية في أغراض تجارية، وفي مجال الرقابة على المواد البترولية والمستودعات يتم المرور بصفة دورية على جميع المحطات للتأكد من توافر كافة المنتجات والمواد البترولية والتزام المسؤولين بالمحطات، علاوة على المرور على مصانع تعبئة البوتاجاز للتأكد من توافر الغاز الصب والالتزام بالأوزان المقررة، بجانب تحرير محضرا لطلمبات رصيف لبيع وحيازة مواد بترولية دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة، إذ تم ضبط والتحفظ على 1200لترا من البنزين والسولار.

فيما تم الانتهاء من إجراء المعاينة المبدئية للمتقدمين للمرحلة الرابعة من مشروع جمعيتي ضمن مبادرة حياة كريمة ، ممن تمت الموافقة على طلباتهم ، وجار المتابعة مع المتقدمين لإنهاء الأعمال الخاصة بتشغيل المشروع وإجراء المعاينات النهائية، بينما تواصل أجهزة المديرية المرور اليومي على معارض أهلا مدارس، بجميع مراكز ومدن المحافظة، لمتابعة الالتزام بتحقيق الأهداف المرجوة من إقامة تلك المعارض.