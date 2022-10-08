تجمعات للسحب المنخفضة فى سماء الإسكندرية مع أول موجة تقلبات جوية.. صور

الإسكندرية جاكلين منير

شهدت سماء الأسكندرية تجمعات للسحب المنخفضة وسط توقعات بهطول الأمطار الخفيفة فى سماء الإسكندرية، وشهدت الإسكندرية هطول أمطار خفيفة غرب الإسكندرية بمنطقة العجمى وتوقفت.

وكان أعلن اللواء محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، رفع حالة الطوارئ بالشركة استعدادا لهطول الأمطار طبقا لبيان توقعات هيئة الأرصاد الجوية بأن من المتوقع اليوم السبت، هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من محافظة الإسكندرية على فترات متقطعة بنسبة حدوث 40%.

كما أن هناك اضطرابا في حركة الملاحة البحرية على شواطئ البحر المتوسط، وسرعة الرياح (40-50 كم/س) وارتفاع الأمواج من (1.5- 2.5 متر) .

وأعلن رفع درجة الاستعدادات ونشر السيارات والبدالات اعتبارا من مساء الجمعة، إيقاف الإجازات وبدل الراحات اعتبارا من السبت، مع مواصلة أعمال تفريغ بيارات المحطات.

وشدد "نافع" علي أن استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن 175 طوال اليوم لتلقي شكاوي المواطنين للعمل علي حلها فورا، وعلي تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم في مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أي مشاكل بالشبكات. واتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أي شكاوى.

وأكد على التنسيق الكامل مع محافظة الإسكندرية والأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.