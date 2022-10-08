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بوتين يصدر أمرا بإنشاء لجنة حكومية مرتبطة بحالة الطوارئ على جسر القرم

السبت، 08 أكتوبر 2022 11:04 ص
بوتين يصدر أمرا بإنشاء لجنة حكومية مرتبطة بحالة الطوارئ على جسر القرم الرئيس الروسى بوتين
كتب محمد عبد العظيم

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أصدر الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، أمرا بإنشاء لجنة حكومية مرتبطة بحالة الطوارئ على جسر القرم، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية. 

وكانت السلطات في أوكرانيا، قد أعلنت تفجير جسر جزيرة القرم، ما أدى إلى اشتعال النيران في عدد من صهاريج الوقود في قطار كان يسير عبر الجسر.
 
فيما أعلنت السلطات الروسية، أن الحادث تسبب في تعليق حركة السيارات والقطارات في جسر القرم دون وقوع إصابات أو ضحايا بشرية.
 
ومن جانبه قال مستشار للرئيس الأوكراني، إن "تفجير جسر كيرتش في شبه جزيرة القرم هو البداية ويجب تدمير كل ما هو غير قانوني".
 
هذا وقد أعلن الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن الرئيس فلاديمير بوتين أصدر تعليمات بتشكيل لجنة حكومية إثر وقوع الحادث على جسر القرم صباح اليوم السبت.

 


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انفجار جسر القرم

روسيا

بوتين

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اوكرانيا



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