اليوم السابع
Ads
السبت، 08 أكتوبر 2022 04:19 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

بعد قرار التموين باستمرار الخدمة.. اعرف طرق تسجيل رقم المحمول على البطاقات

السبت، 08 أكتوبر 2022 03:00 م
بعد قرار التموين باستمرار الخدمة.. اعرف طرق تسجيل رقم المحمول على البطاقات موقع دعم مصر - بطاقات التموين
كتب مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية، استمرار إتاحة خدمة تسجيل رقم المحمول لأصحاب البطاقات التموينية ضمن بيانات البطاقات على موقع دعم مصر، وكذلك على بوابة مصر الرقمية حتى بعد انتهاء الفترة المحددة وكان أخرها 30 سبتمبر الماضي، إلا أن الوزارة قررت استمرار الخدمة للتيسير على المواطن الحصول على الخدمات الخاصة بمنظومة دعم الخبز والتموين إلكترونية .

وتتيح وزارة التموين والتجارة الداخلية، خدمة تسجيل رقم المحمول لأصحاب  البطاقات التموينية  ضمن بيانات البطاقات من خلال موقع دعم مصر وأيضا من خلال بوابة مصر الرقمية، وكذلك من خلال مكاتب التموين وهى لكل من تلقى رسالة ببون صرف الخبز المدعم، تفيد بضرورة تسجيل رقم المحمول.

وكانت وزارة التموين قد أكدت أن المطالب بتسجيل رقم التليفون المحمول هو كل صاحب بطاقة تموين ظهرت له رسالة على بون صرف السلع أو بون صرف الخبز تفيد بضرورة تسجيل رقم المحمول، أما غير ذلك فإنهم بالفعل لديهم أرقام هاتف محمول مسجلة ضمن البيانات على بطاقات التموين مسبقا، حيث يستطيع صاحب بطاقة التموين من ظهرت له على بون صرف الخبز أو السلع المدعمة رسالة تفيد بضرورة تسجيل رقم المحمول بالدخول على موقع دعم مصر أو بوابة مصر الرقمية لتسجيل رقم الهاتف إلكترونيا، بالتزامن أيضا مع أستقبال مكاتب التموين المواطنين لتسجيل رقم المحمول، شريطة أن يكون رقم المحمول مسجلا باسم صاحب البطاقة "رب الأسرة". 

 


وزارة التموين

تسجيل المحمول على البطاقات

السلع التموينية المدعمة

زيادة التموين

زيادة الدعم للأسر الأولى بالرعاية



الموضوعات المتعلقة

بعد انتهاء المدة المحددة.. "التموين" تقرر استمرار تسجيل رقم المحمول على البطاقات التموينية على موقع دعم مصر وبوابة مصر الرقمية.. وإتاحة خدمة تعديل رقم الهاتف حال تغييره.. واستثناء كبار السن من التسجيل

الجمعة، 07 أكتوبر 2022 02:00 م

موقع" دعم مصر" يستمر فى تسجيل رقم المحمول على بطاقات التموين

الثلاثاء، 13 سبتمبر 2022 03:00 ص

9 أيام على انتهاء فترة تسجيل رقم المحمول على بطاقات التموين عبر موقع دعم مصر

الأحد، 21 أغسطس 2022 10:22 م

موقع دعم مصر يستمر فى تسجيل رقم المحمول على بطاقات التموين

الخميس، 04 أغسطس 2022 02:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة