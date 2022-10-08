اليوم.. انطلاق المرحلة الثالثة من الموجة الــ 20 لإزالة التعديات ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

أعلن الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف أنه من المقرر انطلاق المرحلة الثالثة من الموجة الــ 20 لإزالة التعديات" اليوم السبت "، والتى يتم تنفيذها تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة، ضمن الحملات المكثفة التى تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة كافة صور التعديات، فى إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة وحفظ حق الشعب ومواجهة ظاهرة التعدى على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف.



وأوضح المحافظ أن أجهزة المحافظة قد أتمت استعداداتها لتنفيذ المرحلة الثالثة والأخيرة من الموجة الحالية لإزالة التعديات، والتى سوف تجرى خلال الفترة من 8 إلى 27 أكتوبر الجارى، مشيرا إلى أنه قد تم التنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية والجهات المعنية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة.



كما شدد المحافظ على أهمية الالتزام بالجدول الزمنى لإزالة التعديات بالتعاون مع جهات الولاية، ومنع التعدى مجدداً على الأراضى المستردة، وتحديدًا أيام العطلات والإجازات الرسمية، مع التنسيق بين غرفة العمليات بالمحافظة لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة المستهدفة للتعديات مع إزالة أى معوقات تواجه حملات إزالة المخالفات وأعمال التنفيذ.



يُشار إلى أن الموجة الحالية من حملات الإزالة، قد انطلقت أولى مراحلها، خلال شهر أغسطس الماضى، وبلغ إجمالى ما تم إزالته خلالها أكثر من 460 حالة، فيما تلتها المرحلة الثانية التى جرى تنفيذها فى الفترة من 9 إلى 29 سبتمبر الماضى، وتم خلالها إزالة 413 حالة تعد، فيما تختتم بالمرحلة الثالثة التى تنطلق غدا" السبت " وتستمر حتى 27 أكتوبر الجارى.