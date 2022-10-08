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الكويت: تأجيل انعقاد مجلس الأمة إلى 18 أكتوبر

السبت، 08 أكتوبر 2022 03:43 م
الكويت: تأجيل انعقاد مجلس الأمة إلى 18 أكتوبر الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية
إيمان حنا

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أعلن رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية، طارق المزرم صدور مرسوم بتأجيل انعقاد اجتماع مجلس الأمة للدور العادى الأول من الفصل التشريعي السابع عشر إلى الثلاثاء 18 أكتوبر، وذلك استناداً للمادة106 من الدستور، وفق "القبس".

وكان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الكويتي الدكتور محمد الفارس قد أعلن أن مجلس الوزراء تقدم باستقالة الحكومة بعد إعلان نتائج الانتخابات مجلس الأمة 2022؛ تنفيذا لأحكام الدستور ووفقا للمادة 57 من الدستور الكويتي والتي تنص على أن يعاد تشكيل الوزارة عند بدء كل فصل تشريعي لمجلس الأمة.

وقال الفارس - في تصريح عقب الاجتماع الاستثنائي لمجلس الوزراء الذي عقد اليوم، في قصر السيف، برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي - إن مجلس الوزراء رفع لأمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح مشروع مرسوم بدعوة مجلس الأمة للانعقاد للدور العادي الأول من الفصل التشريعي 17 يوم 11 أكتوبر .

 
 
 
 

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