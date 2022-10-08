القبض على 5 عناصر إجرامية في الغربية

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

قام قطاع الأمن العام، بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الغربية، ومجموعات من قطاع الأمن المركزى عقب تقنين الإجراءات، باستهداف أحد العناصر الإجرامية "له معلومات جنائية" ومقيم بدائرة مركز شرطة زفتى بالغربية، ومطلوب التنفيذ عليه فى 3 جنايات بالسجن المؤبد، أثناء تواجده بمزرعة بالقرب من المنطقة سكنه، وذلك لقيامه بالاتجار فى المواد المخدرة، حيث أمكن ضبطه، وبصحبته 4 أشخاص، لأحدهم معلومات جنائية ومقيمين بدائرة مركز شرطة قويسنا بالمنوفية "معاونيه فى ذات النشاط الإجرامى".

وضبط بحوزة المتهمين (كمية من مخدر البانجو وزنت 25 كيلو جرام – كمية من مخدر الحشيش وزنت 3 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 5 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين – بندقية آلية – 2 بندقية خرطوش – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – مبلغ مالى)، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة النارية بقصد الدفاع عن نشاطهم الإجرامى والمبالغ المالية من متحصلات ذلك النشاط، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.