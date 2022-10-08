القبض على مسجل خطر بحوزته مواد مخدرة وسلاح نارى في الشرقية

الشرقية فتحية الديب

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، القبض على مسجل خطر بنطاق مركز أبوكبير، بحوزته كمية من المواد المخدرة وسلاح نارى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن الواقعة.

تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود معلومات سرية لضباط مباحث أبوكبير عن قيام " محمد أ ال " 37 عاما مقيم دائرة المركز بحيازة مواد مخدرة والاتجار بها على نطاق واسع.

عقب تقنين الإجراءات القانونية وإذن النيابة العامة، تمكنت مأمورية بالتنسيق مع الأمن العام من ضبط المتهم وبحوزته كمية من مخدر الهيروين والبانجو وسلاح نارى بندقية الية، وتم تحرير محضر بالواقعة والتحفظ على المضبوطات وبالعرض على النيابة العامة، قررت حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات.