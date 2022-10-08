اليوم السابع
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القبض على شخصين بحوزتهما كمية من المواد المخدرة في القاهرة

السبت، 08 أكتوبر 2022 12:11 م
القبض على شخصين بحوزتهما كمية من المواد المخدرة في القاهرة حبس- أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

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تمكنت قوات الأمن من ضبط متهمين، بحوزتهما كمية من المواد المخدرة، بقصد الاتجار في دائرة قسم الخليفة.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم حيازة المواد المخدرة والاتجار فيها، أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديريـة أمن القاهرة، قيام (شخصين- مقيمان بالقاهرة)، بالاتجار فى المواد المخدرة، واتخاذهما من دائرة قسم شرطة الخليفة مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت كيلو جرام - مبلغ مالى- هاتفى محمول- سلاح أبيض "مطواة").

بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.


ترويج المخدرات

تجارة المخدرات

وزارة الداخليه

اخبار الحوادث



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