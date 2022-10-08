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الغرفة الهندسية: الأجهزة المنزلية متوافرة بالأسواق ولا صحة لتسعيرها على الدولار

السبت، 08 أكتوبر 2022 08:43 م
الغرفة الهندسية: الأجهزة المنزلية متوافرة بالأسواق ولا صحة لتسعيرها على الدولار محمد المهندس
كتب إسلام سعيد

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نفى محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية في اتحاد الصناعات، الشائعات التي روجها البعض بشأن قيام المصانع باحتساب سعر الدولار عند 25 جنيها في صناعة الأجهزة الكهربائية والمنزلية، مشيرا إلي أن الأسواق تشهد توافر كافة السلع، وذكر: كان لدينا مستوردون من 22 دولة ضمن بعثة HATS لبحث توقيع العقود التصديرية من مصر للأجهزة المنزلية.
 
 
وأضاف في تصريحات خاصة ، أن الأسواق في الفترة الحالية تشهد إتاحة وتوافر السلع المختلفة للأجهزة المنزلية ، وأن أي حديث عن نقص في السلع أو تسعيرها على الدولار بـ 25 جنيها غير صحيح بالمرة .
 
 
وأشار إلي أن الارتفاع في الأسعار مؤخراً جاء نتيجة طبيعية لزيادة أسعار خامات الإنتاج عالمياً بنسب وصلت إلي 20% وهذا لا يخص السوق المصري فقط لكن كافة الأسواق العالمية.
 
 

الصناعات الهندسية

الادوات المنزلية

الاسعار

الدولار

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