الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون يدعو مواطنيه للهدوء بعد أزمة نقص الوقود

حث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، المواطنين على عدم الذعر والتصرف بمسؤولية بعد النقص الناجم عن إضراب في مصفاتين لتكرير النفط، والذي نتج عنه نفاد الوقود من المحطات في بعض المناطق، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

وأعلن وزير النقل الفرنسي كليمان بون، أن حكومته ربما تفرج عن كميات إضافية من المخزون الاستراتيجي للوقود لتخفيف النقص الناجم عن إضراب في مصفاتين لتكرير النفط، مما تسبب في أزمة وقود في بعض الأقاليم الفرنسية.

وصرح الوزير بون في مقابلة مع شبكة تليفزيون "إل.سي.إي"، بأنه سوف يسمح لشاحنات نقل الوقود بتوصيل شحنات أيام الأحد، في محاولة لتخفيف النقص في الأسواق.

وقال ماكرون للصحفيين في براغ على هامش اجتماع لقادة الاتحاد الأوروبي:" حشدت الحكومة جهودها بالكامل وتناشدكم الهدوء.. وعملت الحكومة على حشد احتياطياتها الاستراتيجية ولدينا مخزون كاف من الوقود، سنقوم بالإفراج عنه وتوزيعه على محطات الوقود ... لا داعي للذعر".

وتأتي هذه الخطوات في الوقت الذي يواجه فيه قائدو السيارات في أنحاء فرنسا نقصا في الوقود ترتب عليه اصطفاف السيارات قبالة محطات الوقود. ويؤثر إضراب العمال في أكبر مصفاتين للنفط في فرنسا، على نحو ثلثي قدرات البلاد في توفير الوقود، بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء.