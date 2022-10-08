الرئيس الأيرلندي يعبر عن صدمته إزاء "مأساة" وقوع انفجار في محطة وقود

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عبر الرئيس الأيرلندي مايكل دي هيجينز عن صدمته إزاء "المأساة المروعة" التي راح ضحيتها 7 أشخاص جراء وقوع انفجار في محطة وقود بمقاطعة "دونيجال" شمال أيرلندا.

وقال هيجينز - حسبما ذكرت قناة (سكاي نيوز) البريطانية اليوم السبت، إن "هذا المأساة هي ضربة مروعة لمجتمع شديد الترابط حيث يشعر كل فرد في المجتمع وما أبعد من ذلك بكل فقد وإصابة".

وأشاد بأعضاء المجتمع المحلي وخدمات الطوارئ في أنحاء الجزيرة الذين استجابوا للحادث بشكل سريع وواصلوا عملهم على مدار الليل.

وكانت الشرطة الأيرلندية، قد أكدت في وقت سابق اليوم، ارتفاع حصيلة قتلى الانفجار الذي وقع أمس في محطة وقود بقرية "كريسلو" في مقاطعة "دونيجال" إلى 7 أشخاص، مشيرة إلى تواصل عمليات البحث عن ناجين محتملين وانتشال المزيد من الضحايا في موقع الحادث.

ووقع الانفجار، الذي اجتاح محطة وقود "آبل جرين" وتسبب في حدوث أضرار واسعة النطاق في المبانى والسيارات المحيطة، قبل الساعة الثالثة من عصر أمس الجمعة.

ووصف رئيس الوزراء الأيرلندي مايكل مارتن هذا اليوم بأنه "أحد أحلك الأيام في دونيجال وأيرلندا"، معربا عن تعاطفه الشديد مع عائلات وأصدقاء الضحايا وسكان كريسلو جميعهم.