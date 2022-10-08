الجونة تستقبل أوبرا عايدة لأول مرة احتفالاً بمرور 150 عاما على عرضها.. الخميس

وسيتم استضافة عرض "اوبرا عايدة" في مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة يوم 13 أكتوبر الجاري باستخدام وسائط الصوت والضوء الحديثة، بحضور لفيف من السفراء ونخبة من الإعلاميين والمشاهير، كما يتم تنظيم عرض سيمفوني للفنانة ماجدة أمارا يوم 14 أكتوبر لتكتمل العروض الموسيقية الكلاسيكية الأهم في مدينة الجونة منارة الثقافة في مصر.

من جانبه قال محافظ البحر الأحمر، اللواء عمرو حنفي، أن هذه الاحتفالية تتماشى مع الاستراتيجية الإعلامية للترويج السياحي لمصر، التي أعدتها وزارة السياحة والآثار ضمن الحملة الدولية للترويج للمقاصد السياحية المصرية، لافتاً إلى أن الهدف من إقامة هذه الاحتفالية العالمية، هو الترويج السياحي، لزيادة أعداد السائحين، وجذب سائحين من مقاصد خارجية، فضلاً عن تشجيع السياحة الداخلية بشكل كبير، مشيراً إلى أن استراتيجية السياحة الجديدة قائمة على تنظيم الفعاليات الفنية والترويجية الكبرى، لتعزيز وحماية القوة الناعمة نظراً لأهميتها على الصعيد الفني والإبداعي والثقافي.

أشار المحافظ، إلى أن النظرة حالياً لتنمية القطاع السياحي في مصر، أصبحت ترتكز على الإتجاه نحو ضرورة تنوع شكل الخدمات والمنتج المقدم من خلال التعاون بين القطاع الحكومي والخاص، لافتاً إلى أن القيادة السياسية متمثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قدمت دعم كبير لدعم السياحة، ودعم غير مسبوق لتوسيع مساهمات القطاع الخاص في عملية التنمية الشاملة والمستدامة، إضافة إلى أن الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، تتخذ العديد من الخطوات والإجراءات التي من شأنها دعم قطاع السياحة، نظراً لأهميته الكبرى بالنسبة للإقتصاد القومي للدولة.

من ناحيته، وجه رجل الأعمال المهندس سميح ساويرس، الشكر إلى الدولة المصرية بصفة عامة لتشجيعها مشاركة القطاع الخاص مع الحكومة، كما وجه الشكر بصفة خاصة إلى محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفي، لتقديمه كل الدعم لنجاح الإحتفالية، معرباً عن تمنياته بنجاح الاحتفالية، لما ستحققه من مردود إيجابي ينعكس على إنعاش الحركة السياحية إلى فنادق ومنتجعات البحر الأحمر، التي تتميز بجمالها وسحرها، لافتاً إلى أنه سيتم إقامة عروض "أوبرا عايدة"، وعروض "كونشرتو".

كشف المهندس ساويرس، أنه من المقرر أن يحضر الاحتفالية عدد كبير من المشاهدين، ما بين أجانب من خارج مصر، وأجانب مقيمين في مصر، وعدداً من كبار المسئولين والشخصيات العامة ورجال الأعمال، المهتمين بفن الأوبرا والموسيقى والتاريخ، وهذا الاقبال سيعمل على زيادة نسبة الاشغال في فنادق الجونة وفنادق الغردقة بشكل عام، بما يخدم العديد من القطاعات الأخرى ويحقق رواجاً سياحياً لمحافظة البحر الأحمر.