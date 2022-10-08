التنظيم والإدارة: الانتهاء من تنفيذ برنامج تدريبي بالتعاون مع مجلس الوزراء السودانى

كتبت ريهام الباشا

في ضوء التنسيق بين أمانة مجلس الوزراء بجمهورية مصر العربية وأمانة مجلس الوزراء بجمهورية السودان الشقيق، انتهى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ، من تنفيذ برنامج تدريبي بعنوان "الإدارة العصرية لشكاوى المواطنين"، وذلك بالتعاون مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزارء، برئاسة الدكتور طارق الرفاعي.

وتضمن البرنامج التدريبي عدة محاور، منها نظم إدارة الشكاوى ودورها في دعم جسور الثقة بين الحكومة والمواطنين، وعرض التجربة المصرية في إنشاء منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، إلى جانب التحول الرقمي ودوره في الإرتقاء بمستوى الخدمات، والتعاون والتنسيق مع جهات الاختصاص لحسم الشكوى، كما تم تنزيم زيارة تفقدية إلى مركز اتصال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بالقرية الذكية.

جدير بالذكر أن هذا البرنامج يعد الخامس الذي ينفذه الجهاز، وذلك بعد انتهاءه من تنفيذ 4 برامج للمختصين في المراسم والبروتوكولات وإدارة الإعلام بالأمانة العامة لمجلس الوزراء السوادني.. وتأتي هذه البرامج التدريبية في إطار العلاقات الوثيقة بين جمهوريتي مصر العربية والسودان الشقيق، والروابط التاريخية المشتركة والوطيدة بين الشعبين، بالإضافة إلى تعزيز التعاون المشترك بين الأشقاء، وتبادل الخبرات بما يخدم مصلحة الدول والشعوب العربيين الشقيقين.