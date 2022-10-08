اليوم السابع
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"التعليم" استمرار فعاليات دورى شمال أفريقيا للمدارس فى نسخته الأولى

السبت، 08 أكتوبر 2022 03:07 م
"التعليم" استمرار فعاليات دورى شمال أفريقيا للمدارس فى نسخته الأولى دوري شمال إفريقيا للمدارس
كتب محمود طه حسين

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برعاية ودعم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ووزارة الشباب والرياضة والاتحاد الإفريقي لكرة القدم والاتحاد المصري للرياضة، شهد اليوم ملعب 30 يونيو اليوم الثاني من بطولة دوري شمال إفريقيا للمدارس مباراتان بين الفريق المصري والفريق المغربي للبنين، والفريق المصري والفريق المغربي للبنات، وأسفرت نتيجة مباراة فريق البنين عن فوز الفريق المصري (5-1)، بينما أسفرت نتيجة مباراة فريق البنات عن فوز فريق المغرب (3-1).
 
وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن غدًا اليوم الثالث من البطولة، ستقام على أرض ملعب استاد 30 يونيو، 4 مباريات مدارس بنين سواده الإعدادية بنين (مصر)، وهيدي عيادي صفاقس (تونس)، وبلاويش بومرديس (الجزائر).
 
كما تقام مباريات فريق مدارس البنات، ماجدة الصيرفي (مصر)، وعروي سوسه (تونس)، وابن بطوطة عين دفلة( الجزائر)، وتذاع المباريات علي نايل سبورت غدًا الأحد في تمام الساعة التاسعة صباحًا، الثانية عشر ظهرًا. 
 
والجدير بالذكر أن هذه البطولة يتبناها الاتحاد الإفريقى لكرة القدم فى إطار التعاون مع الاتحادات المحلية والسعى نحو تطوير قدرات الشباب فى كرة القدم، واكتشاف الموهوبين منهم.
 
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