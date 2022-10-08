اليوم السابع
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التحريات تكشف ملابسات مصرع مسن بصعق كهربائى في الواحات البحرية

السبت، 08 أكتوبر 2022 11:37 ص
التحريات تكشف ملابسات مصرع مسن بصعق كهربائى في الواحات البحرية سيارة إسعاف - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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أكدت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، عدم وجود شبهة جنائية في حادث مصرع مسن، داخل مسكنه في الواحات البحرية، وتوصلت التحريات إلى إصابته بصعق كهربائى أسفر عن مصرعه في الحال.

واستمع رجال المباحث لأقوال أسرة الضحية، وأكدوا عدم اشتباههم في وفاته جنائيا، كما ناظر رجال المباحث جثة الضحية، وتبين عدم وجود أي إصابات ظاهرية بها، وتحرر محضر بالواقعة، وقررت النيابة التصريح بدفن الجثة، وتولت التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مصرع أحد الأشخاص داخل مسكنه في الواحات البحرية، انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وتبين من خلال المعاينة والتحريات، إصابة مسن بصعق كهربائي مما أسفر عن مصرعه في الحال.

استمع رجال المباحث لأقوال أفراد من أسرة الضحية، ولم يشتبهوا في وفاته جنائيا، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

 


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