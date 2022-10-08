اليوم السابع
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البنك الأهلى المصرى يعلن أسعار العوائد المحدثة على شهادات الادخار الدولارية

السبت، 08 أكتوبر 2022 01:36 م
البنك الأهلى المصرى يعلن أسعار العوائد المحدثة على شهادات الادخار الدولارية فيزا - صورة ارشيفية
كتب - أحمد يعقوب

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أعلن البنك الأهلي المصري عن تعديل أسعار العوائد الثابتة للشهادة الذهبية الجديدة بالدولار الأمريكي، التي يصدرها البنك ومدتها 3 سنوات، وكذا شهادات أهل مصر الدولارية بآجال 5 سنوات و7 سنوات، وذلك للاصدارات الجديدة من الشهادات اعتبارا من 9 أكتوبر الجاري، ويمكن الادخار فيها من خلال كافة فروع البنك أو عن طريق تطبيق الأهلي نت تيسيرا على العملاء. 
 
الشهادة الذهبية الجديدة لمدة 3 سنوات بعوائد تصل إلي 5.30% سنوياً، و5.25% نصف سنوياً، و5.20% ربع سنوياً و5.15% شهرياً بحد ادني 500 دولار أمريكي أو مضاعفاتها.
 
شهادة أهل مصر الدولارية ذات أجل 5 سنوات تصل إلي 5.15% سنوياً، و5.10% نصف سنوياً، و 5.05% ربع سنوياً و5% شهرياً بحد ادني 500 دولار ومضاعفاتها. 
 
كما يمكن شراء شهادة أهل مصر الدولارية بآجال 7 سنوات بدءا من 1000 دولار أومضاعفاتها بعوائد تصل إلي 5.05% سنوياً، و5% نصف سنوياً، و 4.95% ربع سنوياً 4.90% شهرياً.

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