البابا تواضروس يفتتح العام الدراسي الأول بمعهد الكتاب المقدس في الإسكندرية

افتتح قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك المرازة المرقسية، مساء اليوم حفل افتتاح وبدء العام الدراسى الجديد بمعهد الكتاب المقدس بالكلية الإكليريكية بالإسكندرية.

بدأ الحفل بكلمة ترحيب من القمص اندراوس متى وكيل الكلية وضح فيها رؤية وهدف المعهد فى سنته الأولى ويعطى المعهد درجة الدبلوم فى علوم الكتاب المقدس.

وألقى القس كيرلس رشدى مدير المعهد كلمة رحب فيها بالحضور وتقديم التهنئة بافتتاح احد المعاهد التعليمية تحت رئاسة قداسة البابا موضحا مراحل تأسيس المعهد حتى يوم ٢٦ فبراير من العام الجارى وتوقيع وثيقة انشاء وتأسيس المعهد تحت إشراف ورعاية أسرة خريجى الكلية الأكليريكية.

وأجرى بعدها بعض طلبة الرعيل الأول من المعهد حوار مفتوح مع قداسة البابا فى أسئلة روحية وكتابية وشخصية فى حياة قداسته.

وبعدها ألقى قداسته كلمة عن أهمية الكتاب المقدس وكلمة الله فى حياة الإنسان مفسرا وموضحا آيات من المزمور الأول، "فى ناموسة يلهج نهارا وليلا فيكون كالشجرة المغروسة على مجارى المياه التى تعطى ثمرها فى حينه وورقها لا يندثر" واستخرج قداسته سبعة فوائد ممتعة لكلمة الله من المزمور ١٩.

نَامُوسُ الرَّبِّ كَامِلٌ يَرُدُّ النَّفْسَ

شَهَادَاتُ الرَّبِّ صَادِقَةٌ تُصَيِّرُ الْجَاهِلَ حَكِيمًا

وَصَايَا الرَّبِّ مُسْتَقِيمَةٌ تُفَرِّحُ الْقَلْبَ.

أَمْرُ الرَّبِّ طَاهِرٌ يُنِيرُ الْعَيْنَيْ

خَوْفُ الرَّبِّ نَقِى ثَابِتٌ إلى الأَبَدِ.

أَحْكَامُ الرَّبِّ حَقٌّ عَادِلَةٌ كُلُّهَا.

أَشْهَى مِنَ الذَّهَبِ وَالإِبْرِيزِ الْكَثِيرِ، وَأَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ وَقَطْرِ الشِّهَادِ. وَفِى حِفْظِهَا ثَوَابٌ عَظِيمٌ.

حضر الحفل الانبا ايلاريون اسقف عام كنائس قطاع غرب الإسكندرية والانبا هرمينا الاسقف العام لكنائس قطاع شرق الإسكندرية والقمص ابرام اميل وكيل البطريركية بالاسكندرية.