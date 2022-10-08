الأموال العامة تضبط تشكيلا عصابيا لاتهامه بغسل 31 مليون جنيه

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال 5 أشخاص "4 منهم لهم معلومات جنائية"، ومقيمين بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية، لقيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم وتربحهم.

وكشفت أجهزة الأمن قيام المتهمين بجمع مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة، عن طريق قيامهم بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ 31 مليون جنيهاً تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.