الأقصر تختتم احتفالاتها بالمولد النبوى الشريف بطقوس زفة ودورة الصباحية

وفى قرية الدير بمدينة إسنا جنوب الأقصر، تم تنظيم فعاليات الدورة الختامية للمولد النبوى الشريف، والتى جابت كافة أرجاء القرية وشوارعها بمشاركة المئات من الأهالى وسط ترديد الأناشيد الدينية والمديح فى حب رسول الله، حيث خرجت الدورة بالقرية من مقام الشيخ رزق إلي مجلس قروى الدير ومنطقة الجينات ومقام السيد أحمد وطريق المستشفى والسكة الحديد، وسط أجواء من البهجة والفرحة داخل شوارع القرية.

وفى قرية منشأة العمارة شمال مدينة الأقصر، رصد تليفزيون اليوم السابع، فعاليات احتفالات الدورة والزفة الصباحية للمولد النبوي الشريف، في منطقة منشأة العمارى بمحافظة الأقصر، وسط أجواء من البهجة والفرحة في تلك الليلة المباركة.

وفى منطقة العوامية بوسط مدينة الأقصر، رصد تليفزيون اليوم السابع، فعاليات احتفالات الدورة والزفة الصباحية للمولد النبوي الشريف في منطقة العوامية بوسط مدينة الأقصر، وسط أجواء من البهجة والفرحة في تلك الليلة المباركة.

وفى منطقة الكرنك بمدينة الأقصر، رصد تليفزيون اليوم السابع، فعاليات احتفالات الدورة والزفة الصباحية للمولد النبوي الشريف في منطقة الكرنك بمحافظة الأقصر، وسط أجواء من البهجة والفرحة في تلك الليلة المباركة.

ومن الجدير بالذكر أن دورة المولد النبوي الشريف يتم تنظيمها من قبل الطرق الصوفية والساحات الدينية والمئات من الأهالى فى مختلف أرجاء الأقصر ومحافظات الصعيد وحول مصر، وذلك للإبتهاج بقدوم خير الأنام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الدنيا، فى طقوس وعادات دينية متوارثة بين الأهالى من الأجداد والآباء للاحتفال بليالي مولد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.



شماريخ وألعاب نارية فى ختام المولد بقرية الرزيقات



فرحة الأطفال بالمولد فى منطقة العوامية



فرحة شباب العوامية بدورة المولد



مديح وأناشيد فى ختام المولد النبوى بقرية الدير



مزمار وعصا فى دورة المولد بالعوامية



مسيرات حول المنازل بقرى الأقصر



مسيرات كرنفالية فى قرية الدير بالاقصر



مظاهر دورة المولد فى قرية الدير بإسنا



احتفالات دورة المولد فى منشأة العمارى



احتفالية شباب الكرنك بالمولد النبوى



الآلاف يشاركون بدورة المولد فى منشأة العمارى



الجمال فى دورة المولد بمنشاة العمارى



الهودج على الجمل فى دورة المولد



تجمعات دورة المولد بقرية الدير



خيول فى دورة المولد بقرية الدير



دورة المولد بالعصا فى منطقة الكرنك



دورة المولد فى قرية الدير



دورة المولد فى منطقة الكرنك



دورة وزفة صباحية المولد النبوى بالكرنك



رقص بالعصا أمام منازل العوامية فى المولد



رقص على المزمار فى منطقة العوامية بالأقصر



زفة الليلة الختامية للمولد بالشماريخ والألعاب النارية