اليوم السابع
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الغربية تحتفل بعيدها القومى 224 بالمسرح الثقافى بطنطا..

افتتاح معرض الفنون التشكيلية الخامس على هامش الاحتفال بالعيد القومى بالغربية

السبت، 08 أكتوبر 2022 12:32 ص
افتتاح معرض الفنون التشكيلية الخامس على هامش الاحتفال بالعيد القومى بالغربية محافظ الغربية يفتتح معرض الفنون التشكيلية الخامس
الغربية عادل ضرة

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شهد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، مساء اليوم، الحفل الفنى الذى نظمه المركز الثقافى بطنطا بمناسبة العيد القومى الـ224 للمحافظة، وذلك بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، اللواء محمد عمار مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية، ونجوى العشيرى السكرتير العام، ومحمد حمدى رئيس قطاع وسط وغرب الدلتا بوزارة الثقافة، وعزة عادل مديرة المركز الثقافي، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية.

بدأ الحفل بالسلام الوطنى لجمهورية مصر العربية تلاه عرض فيلم تسجيلى عن إنجازات محافظة الغربية والذى لقى تفاعلا شديدا من الموجودين بالقاعة فى إشارة واضحة للتغير الحقيقى الذى تم فى محافظة الغربية، كما تم عرض فيلم عن مشاهير محافظة الغربية بعنوان "عيدها عيدنا" والذى عايد فيه مشاهير المحافظة على أهل الغربية بعيدهم القومي، واستكمل الحفل فقراته بعرض فنى لفرقة الأنفوشى للموسيقى العربية وطلائع الأنفوشى تلاه عرض راقص لباليه المركز الثقافى بطنطا بعنوان اقرأوا التاريخ، وعلى هامش الاحتفال افتتح المحافظ ومرافقوه معرض الفنون التشكيلية الخامس والذى أبدى المحافظ إعجابه الشديد لما تم عرضه بالمعرض.

واختتم الحفل بتكريم أبطال حرب أكتوبر المجيدة، وتكريم 40 من الطلاب المتفوقين على مستوى الجمهورية، إلى جانب تكريم الفائزين فى بطولة الغربية الدولية للشطرنج الخاطف والتى تم تنظيمها صباح اليوم ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومي.

يذكر أن المحافظة وضعت برنامجا للاحتفال بالذكرى ال 224 للعيد القومى طوال شهر أكتوبر تتضمن افتتاح عدد من المشروعات ما بين (مدارس، مراكز شباب، مساجد، مشروعات خدمية ومشروعات تنموية)، إلى جانب تنفيذ قوافل متنوعة ما بين قوافل (طبية، بيطرية، اجتماعية وزراعية)، وكذا تنظيم رحلات لطلاب المدارس والجامعات للمشروعات القومية، فضلا عن المعارض والمسابقات، والندوات التثقيفية ومجموعة من المبادرات المجتمعية والتوعوية).


الاحتفالية

 

الغربية تحتفل بعيدها القومى 224 بالمسرح الثقافى بطنطا
الغربية تحتفل بعيدها القومى 224 بالمسرح الثقافى بطنطا

 

الغربية تحتفل بعيدها القومى 224 بالمسرح الثقافى
الغربية تحتفل بعيدها القومى 224 بالمسرح الثقافى

 

المعرض
المعرض

 

محافظ الغربية يفتتح معرض الفنون التشكيلية الخامس
محافظ الغربية يفتتح معرض الفنون التشكيلية الخامس

 

 


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