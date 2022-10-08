استئناف تسكين الطلاب بالمدن الجامعية بجامعة القاهرة الأحد 9 أكتوبر

كتب محمد صبحى

قررت المدن الجامعية ب جامعة القاهرة ، إيقاف تسكين الطلاب بشكل مؤقت بداية من اليوم الخميس على أن يتم اسئناف استقبال وتسكين الطلاب الجدد والقدامى للإقامة بها، بداية من الأحد 9 أكتوبر، وذلك نظرا للإجازات الرسمية بمناسبة المولد النبوى وذكرى انتصارات أكتوبر، وفق جدول زمنى محدد للطلاب ومن المقرر انتظام تسكين الطلاب فى المدن الجامعية حتى يوم 10 أكتوبر الجارى.

و تضم جامعة القاهرة 5 مدن طلابية تتسع لنحو 14 ألف طالب وطالبة من مختلف المحافظات والدول العربية والأجنبية.

وكان الدكتور محمد الخشت، وجه باستيعاب أعداد الطالبات فورا للحفاظ عليهن من اللجوء إلى السكن الخارجى ومن مشقة السفر والعودة يوميًا وتوفير الرعاية لجميع الطلاب والطالبات للحفاظ على سلامتهم، مؤكدا أن المدن الطلابية لجامعة القاهرة ليست مجرد سكن للطلاب المغتربين فحسب، وإنما هى بمثابة الأسرة البديلة فى تقديم الرعاية للطلاب والطالبات فى جميع النواحى العلمية والثقافية والرياضية، موضحًا حرص الجامعة على توفير الخدمات والأنشطة التى تجعل من المدن الجامعية أماكن معيشية فاعلة للطلاب.

وشهدت المدن الجامعية بجامعة القاهرة خلال الأعوام الماضية عمليات تطوير شملت رفع كفاءة البنية التحتية التكنولوجية، وتوفير شبكة إنترنت، وتركيب شاشات وريسيفرات وأطباق استقبال القنوات الفضائية بكل الغرف، إلى جانب تزويد الغرف بمكتبات صغيرة لحث الطلاب على الاطلاع والقراءة.