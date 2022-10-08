ارتفاع عدد ضحايا اقتحام الاحتلال الإسرائيلي لجنين إلى شهيدين و11 مصابا

كتب عبد الوهاب الجندى

أعلنت الصحة الفلسطينية، ارتفاع عدد شهداء اقتحام الاحتلال الإسرائيلي، مخيم جنين اليوم السبت، إلى قتيلين و11 مصابا، بينهم 3 في حالة خطرة.

وقالت مصادر طبية لوكالة الأنباء الفلسطينية، إن الشاب محمود الصوص، استشهد متأثرا بجروح حرجة أصيب بها في منطقة الرقبة، فيما استشهد الشاب أحمد محمد حسين ضراغمة.

واقتحم المخيم عدد كبير من اليات الاحتلال وحاصرت منزلا يعود للأسير المحرر محمد أبو زينة من مخيم جنين، في حين يسمع بين الفينة والأخرى إطلاق نار كثيف باتجاه جيش الاحتلال الذي أحضر جرافتين .