اليوم السابع
Ads
السبت، 08 أكتوبر 2022 11:31 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

ارتفاع عدد ضحايا اقتحام الاحتلال الإسرائيلي لجنين إلى شهيدين و11 مصابا

السبت، 08 أكتوبر 2022 10:34 ص
ارتفاع عدد ضحايا اقتحام الاحتلال الإسرائيلي لجنين إلى شهيدين و11 مصابا فلسطيني وسط النيران
كتب عبد الوهاب الجندى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت الصحة الفلسطينية، ارتفاع عدد شهداء اقتحام الاحتلال الإسرائيلي، مخيم جنين اليوم السبت، إلى قتيلين و11 مصابا، بينهم 3 في حالة خطرة.

وقالت مصادر طبية لوكالة الأنباء الفلسطينية، إن الشاب محمود الصوص، استشهد متأثرا بجروح حرجة أصيب بها في منطقة الرقبة، فيما استشهد الشاب أحمد محمد حسين ضراغمة.

واقتحم المخيم عدد كبير من اليات الاحتلال وحاصرت منزلا يعود للأسير المحرر محمد أبو زينة من مخيم جنين، في حين يسمع بين الفينة والأخرى إطلاق نار كثيف باتجاه جيش الاحتلال الذي أحضر جرافتين .

 


شهيد فلسطيني

الاحتلال

اقتحام مخيم جنين

مخيم جنين

اسرائيل

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة