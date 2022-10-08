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إعادة فتح شارع 26 يوليو مجددا بعد غلق 5 سنوات.. صور

السبت، 08 أكتوبر 2022 03:00 ص
إعادة فتح شارع 26 يوليو مجددا بعد غلق 5 سنوات.. صور شارع 26 يوليو
كتب سيد الخلفاوى

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عاد شارع 26 يوليو بالقاهرة أمام دار القضاء العالى، استقبال حركة المرور مجددا بعد غلق استمر قرابة الـ5 سنوات، فترة تنفيذ محطات المترو الجديدة، والتى تم افتتاحها مساء أمس.

وأعادت الإدارة العامة لمرور القاهرة فتح شارع 26 يوليو بمنطقة الإسعاف امام دار القضاء العالى، حيث ينقل حركة مرور السيارات من منطقة وسط البلد الى شارع رمسيس فى اتجاه ميدان رمسيس.

وتم فتح الشارع بعد إعادة الشئ لأصله، ورصف الشارع وتخطيطه واعادة الارصفه بعد تجديدها.

وبدأت وزارة النقل التشغيل التجريبي بالركاب للجزء الأول من المرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو ( 3A ) والتي تمتد من محطة العتبة وحتى محطة الكيت كات بطول 4 كم، والتى تشتمل على (4) محطـات نفقية هى (ناصر – ماسبيرو – صفاء حجازى – الكيت كات) وذلك مرورا بالنفق أسفل نهر النيل من محطة ماسبيرو لمحطة صفاء حجازى بالزمالك، وذلك بعد انتهاء فترة التشغيل التجريبى بدون ركاب وإجراء التجارب الخاصة بتسيير القطار والاختبارات الخاصة بالإشارات والتحكم في المسير.

ويعرض اليوم السابع صور لمحيط محطة مترو ناصر المجاورة لدار القضاء العالى، بعد اعادة الشئ لأصلة وافتتاح المحطات امام الركاب بشكل تجريبى.

 

جانب من شارع 26 يوليو
جانب من شارع 26 يوليو

 

شارع 26 يوليو صباح اليوم
شارع 26 يوليو صباح اليوم

 

شارع 26 يوليو
شارع 26 يوليو

 

 


شارع 26 يوليو

المترو

مترو الانفاق

محطات المترو الجدة

مترو الخط الثالث



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