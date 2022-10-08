اليوم السابع
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إصابة 4 عمال نتيجة تسريب غاز الكلور بمحطة صرف صحى بالشرقية

السبت، 08 أكتوبر 2022 04:36 م
إصابة 4 عمال نتيجة تسريب غاز الكلور بمحطة صرف صحى بالشرقية أرشيفية
الشرقية فتحية الديب

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تسبب حدوث تسريب غاز الكلور بمحطة معالجة الصرف الصحى بقرية الديدامون نطاق مركز فاقوس بمحافظة الشرقية، فى إصابة 4 عمال باختناقات وتم نقلهم إلى مستشفى فاقوس المركزى.

تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا بحدوث تسريب غاز الكلور بمحطة معالجة الصرف الصحى بقرية الديدامون مركز فاقوس.

انتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة فاقوس، ورجال الحماية المدنية وسيارات الإسعاف لموقع البلاغ، وجار التعامل من قبل رجال الحماية والجهات المعنية.

فيما أسفر ذلك عن إصابة أربعة عمال باختناق نتيجة نتيجة استنشاق غاز الكلور وتم نقلهم إلى مستشفى فاقوس المركزى لتلقى الإسعافات الأولية.


الشرقية

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