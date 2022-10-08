إصابة 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي بالفيوم

كان اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم تلقى اخطارا بوقوع حادث إنقلاب سيارة ملاكي بطريق القاهرة أسيوط الغربي قبل كمين الروس بـ 500 متر اتجاة القاهرة وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث وتبين إصابة 4 مواطنين في الحادث وتم نقل 3 منهم الي مستشفى الفيوم العام بينما ان تقديم الاسعافات اللازمة المصاب الرايع بمكان الحادث وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.