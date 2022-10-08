إصابة 4 أشخاص فى مشاجرة بـ"كوم أوشيم" بالفيوم

كان اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، تلقى اخطارا بنشوب مشاجرة أمام بنزينة بطريق القاهرة الفيوم ووجود مصابين، وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلي مكان الحادث، وتبين إصابة 4 مواطنين، وتم نقل المصابين لمستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.



