اليوم السابع
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إصابة 4 أشخاص فى مشاجرة بـ"كوم أوشيم" بالفيوم

السبت، 08 أكتوبر 2022 10:23 ص
إصابة 4 أشخاص فى مشاجرة بـ"كوم أوشيم" بالفيوم مشاجرة - أرشيفية
الفيوم رباب الجالي

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أصيب 4 مواطنين في مشاجرة أمام بنزينة بمنطقة كوم أوشيم بطريق القاهرة الفيوم، وتم نقل المصابين لمستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق. 
 
كان اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، تلقى اخطارا بنشوب مشاجرة أمام بنزينة بطريق القاهرة الفيوم ووجود مصابين، وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلي مكان الحادث، وتبين إصابة 4 مواطنين، وتم نقل المصابين لمستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.
 
 

 

 


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