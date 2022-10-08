إصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب مينى باص بالعجوزة

كتب عبد الرحمن سيد

أُصيب 3 أشخاص فى حادث انقلاب أتوبيس من أعلى كوبرى أكتوبر بمنطقة العجوزة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى ورفع حطام الحادث.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع حادث مروري ووجود مصابين بالعجوزة، وتبين من خلال الفحص، أنه أثناء سير أتوبيس "مينى باص" أعلى كوبري 6 أكتوبر، اختلت عجلة القيادة بيد السائق، ما تسبب فى انقلابها من أعلى الكوبري، وسقوطها بشارع النيل بالعجوزة، مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص، ونقلوا إلى المستشفى.

تم رفع حطام الحادث بالكامل، والتحفظ على السائق للتحقيق منعه، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.