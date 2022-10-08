إصابة 3 أشخاص في إطلاق نار خارج ملعب مدرسة في ولاية أوهايو الأمريكية

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قالت شرطة ولاية أوهايو الأمريكية، إن ثلاثة أشخاص أصيبوا في إطلاق نار، خارج ملعب مدرسة ثانوية أثناء مباراة لكرة القدم.

وذكرت وكالة أنباء (أسوشيتيد برس) الأمريكية، أن طالبًا في الثانوية وشخصين بالغين أصيبوا بجروح، وتم نقلهم إلى مستشفيات المنطقة بعد إطلاق النار عليهم خارج ملعب مدرسة "وايتمر هاي سكول" الثانوية في ويست توليدو، في حوالي الساعة 9:30 مساءً (حسب التوقيت المحلي).

وقالت الشرطة إنها تحتجز شخصين في أعقاب إطلاق النار، الذي وقع خلال مباراة بين مدرستي "وايتمر هاي سكول" و"سنترال كاثوليك هاي سكول".

وقالت المتحدثة باسم مدارس واشنطن المحلية، كاتي بيترز - في بيان - إن الضحايا الثلاثة هم الأشخاص الوحيدون الذين أصيبوا خلال إطلاق النار.